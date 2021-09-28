Россияне рассказали, каким должно быть качественное здравоохранение

Самым главным в здравоохранении россияне считают компетентность врачей, говорится в исследовании АНО "Национальные приоритеты". Отмечается, что так ответили 70% опрошенных.

Также россиянам важно, чтобы поликлиника находилась рядом с домом, было легко записаться на прием к нужному специалисту. Помимо этого, по мнению наших соотечественников, в качественном здравоохранении важны скорость, оперативность, сервис в лечении, широкий спектр бесплатных услуг и анализов.

Опрос также показал, что более половины граждан стараются следить за своим здоровьем на базовом уровне: двигаться, гулять, контролировать потребление алкоголя и рацион питания, а каждый пятый занимается физическими упражнениями. Кроме того, каждый второй хоть раз в жизни проходил диспансеризацию, а каждый третий потратил на нее всего 2-3 часа, остальные признались, что на обследование им потребовалось несколько дней.

В АНО "Национальные приоритеты" напомнили, что с 1 июля во всех регионах страны возобновилась программа диспансеризации и профилактических осмотров с дополнительными обследованиями для переболевших коронавирусом.