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28.09.2021 16:30
Рубрика: Общество

Россияне рассказали, каким должно быть качественное здравоохранение

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самым главным в здравоохранении россияне считают компетентность врачей, говорится в исследовании АНО "Национальные приоритеты". Отмечается, что так ответили 70% опрошенных.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Также россиянам важно, чтобы поликлиника находилась рядом с домом, было легко записаться на прием к нужному специалисту. Помимо этого, по мнению наших соотечественников, в качественном здравоохранении важны скорость, оперативность, сервис в лечении, широкий спектр бесплатных услуг и анализов.

Опрос также показал, что более половины граждан стараются следить за своим здоровьем на базовом уровне: двигаться, гулять, контролировать потребление алкоголя и рацион питания, а каждый пятый занимается физическими упражнениями. Кроме того, каждый второй хоть раз в жизни проходил диспансеризацию, а каждый третий потратил на нее всего 2-3 часа, остальные признались, что на обследование им потребовалось несколько дней.

В АНО "Национальные приоритеты" напомнили, что с 1 июля во всех регионах страны возобновилась программа диспансеризации и профилактических осмотров с дополнительными обследованиями для переболевших коронавирусом.

Общество Здоровье Реформа здравоохранения

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