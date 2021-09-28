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28.09.2021 17:08
Рубрика: Культура

Российское кино поедет в Ташкент, Самарканд и Бухару

Текст: Сусанна Альперина
Развитие совместного кинопроизводства в Средней Азии и интерес России к растущему рынку видеоконтента в этом регионе станут главными темами Дней российского кино в Узбекистане, которые пройдут с 29 сентября по 2 октября в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Российская секция будет включать показы отечественных фильмов, деловую программу и образовательные мастер-классы. Также в рамках российского участия на кинофестивале откроют филиал ВГИКа.

Дни российского кино проходят при поддержке Роскино, Russian Film Festival, режиссера и продюсера, посла туризма Узбекистана в зарубежных странах Тимура Бекмамбетова, при участии министерства культуры РФ и Фонда кино. Примет российскую делегацию генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. Специальный гость фестиваля - режиссер Никита Михалков.

Фото: eurasia.film
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На церемонии открытия Дней российского кино будет показан фильм "Солнце на вкус" Эльдара Салаватова и Тани Суляевой, снятый совместно Россией (Спутник-Восток Продакшн) и Узбекистаном (Агентство кинематографии Узбекистана) при поддержке министерства культуры РФ.

В программу Дней российского кино в Узбекистане вошли фильмы "Девятаев" Тимура Бекмамбетова, "Майор Гром: Чумной доктор" Олега Трофима, "Доктор Лиза" Оксаны Карас. А также картины Олега Погодина - "Конек-Горбунок", Александра Домогарова-младшего - "Пальма", Ильи Аксенова - "Родные", Николая Хомерики - "Белый снег".

В рамках спецпоказов зрители Узбекистана увидят полнометражный мультфильм "Знаешь, мама, где я был?" - историю детства художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе, снятую его сыном Леваном Габриадзе, а также премьеру фильма актера, режиссера и продюсера Антона Богданова ("Реальные пацаны", "Елки") - "Нормальный только я".

Фестиваль посетят актеры Павел Прилучный, Равшана Куркова, Артем Михалков, Павел Чинарев, Антон Богданов, Игорь Жижикин, Алексей Чадов, Дмитрий Лысенков, Леонид Басов, режиссеры Оксана Карас, Леван Габриадзе, оператор Сергей Мачильский и другие деятели киноиндустрии.

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"Я рад вернуться в Узбекистан, где я начинал свой профессиональный путь в кино, в рамках возрождения такой важной традиции - кинофестиваля в Ташкенте, особенно сейчас, когда страна открывается миру. Надеюсь, что кинопоказы, круглые столы и мастер-классы, которые мы организуем в рамках российской секции, не только дадут импульс сотрудничеству между индустриями наших стран, но и вдохновят талантливых ребят попробовать себя на этом профессиональном поприще", - говорит Бекмамбетов.

Гендиректор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов отмечает: "Мы рады, что с возрождением Ташкентского международного кинофестиваля, который последний раз проводился в 1997 году, мы также восстанавливаем и укрепляем культурные связи с нашими российскими партнерами. Нас тесно связывает общее историческое прошлое, много деятелей кинематографии из Узбекистана сегодня трудятся в России и наоборот. Знаковым является тот факт, что Дни российского кино откроет именно копродукционный проект России и Узбекистана - фильм "Солнце на вкус". В рамках фестиваля мы намерены подписать ряд новых соглашений с российскими компаниями о совместном производстве фильмов и рассчитываем, что эти проекты будут востребованы не только в России и Узбекистане, но и на глобальном рынке".

В рамках деловой программы генеральный директор Роскино Евгения Маркова, Тимур Бекмамбетов, генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, вице-президент МТС, генеральный директор онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин вместе с продюсерами и дистрибьюторами из Узбекистана, Казахстана и Киргизии обсудят перспективы копродукции России и стран Средней Азии, стратегии взаимодействия российских онлайн-платформ с местным рынком, а также новые технологии в кинопроизводстве. В рамках образовательной панели свои мастер-классы проведут Бекмамбетов, продюсеры Анна Гудкова, Мария Затуловская, Лала Рустамова и другие.

Преподаватели и выпускники ВГИКа подготовили мероприятия, приуроченные к открытию филиала вуза. 29 сентября пройдет мастер-класс режиссера Владимира Хотиненко, а 30 сентября с гостями встретится президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров. 1 октября состоится конференция, в которой примут участие ведущие преподаватели ВГИКа, уроженцы Узбекистана: Элер Ишмухаммедов, Одельша Агишев, Абдурахим Исмаилов и Хамидулла Хасанов.

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