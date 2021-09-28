Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для вызова экстренных служб системы "112"

В России впервые разработан ГОСТ, определяющий требования к относительно новой и не до конца еще внедренной системе вызова экстренных служб по единому номеру "112". Этот национальный стандарт, определяющий требования к системе, разработан во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Ранее в пресс-службе института сообщали, что для разных систем будет подготовлено 15 ГОСТов. И вот теперь один из этих 15, касающийся системы "112", утвержден Росстандартом и вступит в действие 1 февраля 2022 года.

И хотя он носит рекомендательный характер, он все же важен, поскольку впервые прописывает нормы для этой новой системы. Например, он устанавливает основные требования к информационному взаимодействию операторов "112" с представителями других ведомств, а также к численности и квалификации персонала системы "112".

Также стандарт, помимо прочего, регламентирует время приема, обработки и передачи тревожных звонков.

"Одна из важных частей ГОСТа - рекомендуемые 12 параметров времени приема, обработки и передачи вызовов. В соответствии со стандартом среднее время, которое отводится на опрос обратившегося по номеру "112" и идентификации ситуации, составляет 75 секунд. В случае, если звонок внезапно прервался, оператор должен в течение 10 секунд перезвонить, используя функцию автодозвона, как минимум три раза", - сообщили агентству ТАСС в институте -разработчике.

При этом, после того, разговор прервался и оператор перезвонил абоненту, а тот по каким-то причинам не отвечает, то время ожидания ответа - одна минута. После этого оператор может сбросить звонок.

Также новый стандарт устанавливает время для оповещения дежурных диспетчерских служб о происшествии (01, 02, 03, 04 и других). Это полминуты. Время считается от момента начала разговора с потерпевшим или свидетелем происшествия до доведения информации диспетчерам необходимых оперативных служб.

То есть получается, что еще во время звонка оператор-112, получив и зарегистрировав сообщение с просьбой о помощи, одновременно направляет его сразу в те службы, реагирование которых требуется в каждой конкретной ситуации. Это может быть ГИБДД, МЧС, скорая помощь, полиция, и даже ФСБ, если, скажем, речь идет о теракте.

"Стандарт определяет, что вызов снимается с контроля только после того, как задействованные дежурные диспетчерские службы сообщат о завершении реагирования. Именно поэтому каждый человек может быть уверен, что его звонок не останется без внимания", - пояснили во ВНИИ ГО ЧС.