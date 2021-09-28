Росстат опроверг информацию о хищении данных волонтеров с сайта переписи

Похитить персональные данные волонтеров с сайта Всероссийской переписи населения нельзя, поскольку они регистрировались на другом ресурсе. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата. Таким образом там прокомментировали соответствующие публикации в СМИ.

"Росстат считает невозможным хищение каких-либо данных о волонтерах с сайта strana2020.ru, так как подбором волонтеров и организацией их деятельности занимается Росмолодежь и Роспатриотцентр. Соответственно, регистрация волонтеров осуществляется на сайте Добро.Ру", - передает заявление федеральной службы ТАСС.

Там добавили, что все данные переписчиков в базе территориальных органов Росстата формируются только "в офлайновой форме" и они надежно защищены.

Ранее СМИ написали об утечке в Сеть личных данных переписчиков - якобы они были выставлены на продажу на даркнет-форуме. При этом речь шла о 68 тысячах волонтеров, хотя всего их зарегистрировано около 50 тысяч.