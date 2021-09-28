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28.09.2021 14:04
Рубрика: Происшествия

Сбежавший от следствия главврач клиники "Медицина 24/7" заочно арестован

Текст: Иван Петров
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Следователи СК РФ инициировали объявление в международный розыск гендиректора и главврача столичной частной клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского. Ранее в этой клинике скончалась пациентка, после чего было возбуждено уголовное дело. Но его расследование почему-то забуксовало. Тогда родственники пострадавших от рук нерадивых врачей пожаловались председателю СКР Александру Бастрыкину, записавшись к нему на прием. Дело после этого было передано для расследования в центральный аппарат ведомства.

Фото: iStock
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Во вторник в пресс-службе Басманного райсуда Москвы сообщили, что Олег Серебрянский по ходатайству следствия арестован - заочно.

Постановлением суда обвиняемому избран арест на 2 месяца "с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ".

Пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская уточнила, что фигурантку инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Ранее Басманный суд уже отправил в СИЗО в рамках этого же расследования заведующего отделением анестезиологии и реанимации указанной клиники Руслана Павлова, а также врача-реаниматолога медучреждения Павла Наумова. Позднее следователи установили, что действиями этих медиков непосредственно руководил гендиректор клиники Олег Серебрянский.

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