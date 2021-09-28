Счетная палата нашла нарушения на 338,6 млрд рублей

По сравнению с предыдущим годом сумма выявленных нарушений увеличилась на 199,9 млрд рублей, или в 2,4 раза. В 2019 году аудиторы выявили нарушения, касающиеся исполнения федерального закона о бюджете, на сумму 138,7 млрд руб.
Как показала проверка Счетной палаты, доходы федерального бюджета в 2020 году составили 18,7 трлн руб., расходы достигли 22,8 трлн руб. Нарушения федеральных законов и постановлений правительства РФ при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями аудиторы оценили в 84,8 млрд руб., объем неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни - в 97,8 млрд руб. Использование средств федерального бюджета на создание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, не давших ожидаемых результатов, на разработку невостребованной проектно-сметной документации, на приобретение неиспользуемых объектов недвижимого имущества и иного имущества - в 24,2 млрд руб. Нарушения при осуществлении госзакупок составили 9,8 млрд, объем иных нарушений - 122 млрд. В ходе контрольных мероприятий до их завершения устранены нарушения, связанные с ведением учета и формированием отчетности, на 445,6 млрд, отмечается в заключении Счетной палаты.
"Для устранения найденных нарушений Счетная палата направила 91 представление министерствам и ведомствам. По данным на 21 сентября, из этого объема выполнено 26 представлений. По 46 представлениям срок выполнения не наступил, по 19 - продлен. Ведомство продолжит контроль 65 представлений до их выполнения в полном объеме", - сообщил директор сводного департамента аудита Счетной палаты Вадим Дубинкин.
Кроме того, по результатам проверок направлено 13 обращений в Генпрокуратуру и 1 обращение в Федеральную службу безопасности.