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28.09.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 338,6 млрд рублей

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Столичный выпуск № 221(8572)
Счетная палата по результатам проведенных проверок выявила нарушения исполнения федерального бюджета России за 2020 год на 338,6 млрд руб. Это следует из заключения аудиторов на правительственный отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год (есть у "РГ").
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

По сравнению с предыдущим годом сумма выявленных нарушений увеличилась на 199,9 млрд рублей, или в 2,4 раза. В 2019 году аудиторы выявили нарушения, касающиеся исполнения федерального закона о бюджете, на сумму 138,7 млрд руб.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Как показала проверка Счетной палаты, доходы федерального бюджета в 2020 году составили 18,7 трлн руб., расходы достигли 22,8 трлн руб. Нарушения федеральных законов и постановлений правительства РФ при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями аудиторы оценили в 84,8 млрд руб., объем неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни - в 97,8 млрд руб. Использование средств федерального бюджета на создание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, не давших ожидаемых результатов, на разработку невостребованной проектно-сметной документации, на приобретение неиспользуемых объектов недвижимого имущества и иного имущества - в 24,2 млрд руб. Нарушения при осуществлении госзакупок составили 9,8 млрд, объем иных нарушений - 122 млрд. В ходе контрольных мероприятий до их завершения устранены нарушения, связанные с ведением учета и формированием отчетности, на 445,6 млрд, отмечается в заключении Счетной палаты.

"Для устранения найденных нарушений Счетная палата направила 91 представление министерствам и ведомствам. По данным на 21 сентября, из этого объема выполнено 26 представлений. По 46 представлениям срок выполнения не наступил, по 19 - продлен. Ведомство продолжит контроль 65 представлений до их выполнения в полном объеме", - сообщил директор сводного департамента аудита Счетной палаты Вадим Дубинкин.

Кроме того, по результатам проверок направлено 13 обращений в Генпрокуратуру и 1 обращение в Федеральную службу безопасности.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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