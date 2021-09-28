Счетная палата отмечает риск возникновения финансового пузыря

Ипотечный рынок требует пристального внимания со стороны Центробанка, отмечает Счетная палата. Об этом говорится в заключении СП об исполнении госбюджета за 2020 год.

Резкий рост ипотечного портфеля в прошлом году и рост цен на недвижимость может сформировать финансовый "пузырь", который серьезно ударит по стабильности финансового сектора и доходам населения, отметили аудиторы.

По итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21 % и к началу 2021 года составил 9,5 трлн рублей. За 2020 год было предоставлено 1 713 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн. рублей, что больше, чем в 2019 году как в количественном (+35 %), так и в денежном (+51 %) выражении. Существенную поддержку спросу, помимо снижения ставок, оказали масштабные программы господдержки, в рамках которых в течение 2020 года было выдано около 1,4 трлн. рублей. Повышенный спрос на ипотеку привел к росту цен на недвижимость, отмечает Счетная палата. В 2020 году цены выросли существенно выше инфляции: на первичном рынке - на 12 %, на вторичном - на 9,5 %.