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28.09.2021 20:58
Рубрика: Общество

Симоньян: YouTube удалил два немецких канала RT

Два немецких канала RT были удалены с видеохостинга YouTube, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Оба канала, по ее словам, удалены без возможности восстановления.

Захарова: Отказ Люксембурга в лицензии RT - нарушение свободы слова

"YouTube только что удалил оба наших немецких канала без возможности восстановления", - констатировала она в своем Telegram-канале.

Симоньян подчеркнула, что ресурсы пользовались популярностью среди немецкоязычной аудитории.

"YouTube-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим "Дойче Велле" и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров", - написала Симоньян.

Она также напомнила, что ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии YouTube

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