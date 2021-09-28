Симоньян: YouTube удалил два немецких канала RT

Два немецких канала RT были удалены с видеохостинга YouTube, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Оба канала, по ее словам, удалены без возможности восстановления.

"YouTube только что удалил оба наших немецких канала без возможности восстановления", - констатировала она в своем Telegram-канале.

Симоньян подчеркнула, что ресурсы пользовались популярностью среди немецкоязычной аудитории.

"YouTube-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим "Дойче Велле" и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров", - написала Симоньян.

Она также напомнила, что ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.