СК предъявил обвинение медикам из частной клиники, где умерла пациентка

В центральном аппарате СК расследуется уголовное дело о действиях сотрудников столичной фирмы ООО "Медицина 24/7". В ведомстве корреспонденту "РГ" сообщили, что проверяют все случаи оказания ненадлежащих медицинских услуг пациентам.

Обвинение по уголовной статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору" предъявлено генеральному директору клиники Олегу Серебрянскому, заведующему отделением клиники Руслану Павлову и анестезиологу-реаниматологу Павлу Наумову.

- В июле 2019 года фигуранты, преследуя цель получения прибыли, не имея врачей и оборудования для оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в нарушение стандартов оказания медицинской помощи госпитализировали в клинику пациентку с диагнозом "острый инфаркт миокарда, острая сердечно-сосудистая недостаточность". Затем вместо экстренного перевода в сосудистый центр для операции женщина была оставлена более чем на сутки в клинике без специализированного лечения, что создало реальную угрозу ее жизни и здоровью, - рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Когда пациентку перевезли в профильную больницу, было уже поздно: она умерла.

Павлова и Наумова суд по просьбе следствия заключил под стражу. Но Серебрянский находится в Турции, поэтому он объявлен в международный розыск. Обвинение ему предъявлено заочно, и заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Для обеспечения гражданских исков потерпевших наложен арест на имущество Олега Серебрянского и ООО "Медицина 24/7".