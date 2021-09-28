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28.09.2021 03:56
Рубрика: Экономика

Сколько получают российские киберспортсмены

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
Каждый четвертый российский киберспортсмен еще учится в школе, а каждый пятый мечтает сделать игру своим основным заработком. Такие данные "РГ" предоставили в пресс-службе Diversus Group, одной из крупнейших компаний в сфере инвестиций и управления активами.
Более половины постоянных участников турниров признаются, что тренируются не менее 8 часов в день. Фото: EPA Более половины постоянных участников турниров признаются, что тренируются не менее 8 часов в день. Фото: EPA
Более половины постоянных участников турниров признаются, что тренируются не менее 8 часов в день. Фото: EPA

Российский рынок киберспорта оценивается в 12,7 миллиона долларов. Это гораздо меньше, чем в Китае, где аналогичный показатель составляет 385 млн долларов. Однако, по прогнозам инвесторов, наши показатели будут прирастать каждый год примерно на 6 процентов. И игроков будет все больше и больше, в основном в возрасте 17-19 лет. Хватает на поле компьютерной битвы и совсем юнцов.

Фото: iStock
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Из чего складывается этот рынок в России? Примерно 80 процентов - это продажа медиаправ. Турниры по Dota, World of Tanks и другим популярным играм смотрят миллионы зрителей, поэтому организаторы неплохо на этом зарабатывают. Остальная часть - около 20-22 процентов емкости рынка - приходится на продажу билетов и инвестиции самих создателей онлайн-игр.

Как показали недавние исследования российских инвесторов, в нашей стране в киберспортсмены в основном идут в 17-20 лет после примерно трехлетнего стажа любительского "рубилова". Интересно, что 45 процентов наших активных игроков - студенты или выпускники техникумов и колледжей, а 38 процентов - даже не окончили школу. Киберарены привлекают их возможностью заработка, который только обыватель воспринимает как легкий. Например, 58 процентов постоянных участников турниров признались, что тренируются ежедневно не менее 8 часов.

Почти 40 процентов активных игроков даже не окончили школу

В то же время заработки игроков в России не впечатляют. На доходы выше 3 тысяч долларов в месяц стабильно выходят лишь 2 процента спортсменов. В то время как 82 процента довольствуются заработками ниже 500 долларов. Несмотря на это, в России есть предпосылки для создания киберспортивных стадионов - площадок, где могут собираться сотни зрителей в офлайне. Пока флагманом российского киберспорта считается Москва. Как рассказал гендиректор Diversus Group Николай Альтштейн, зрителей в основном привлекает специализированная Yota Arena и "ЦСКА Арена" на Автозаводской, где такие состязания проводят время от времени. По оценкам собеседника "РГ", неплохой потенциал для киберспорта в России могут дать арены, построенные к футбольному ЧМ-2018, но сейчас не загруженные на полную мощность.

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