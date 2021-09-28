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28.09.2021 20:34
Рубрика: Общество

Список профессий для упрощенного получения гражданства могут расширить

Текст: Ольга Игнатова, Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Минтруд России предложил расширить перечень профессий для упрощенного получения российского гражданства иностранцами. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Сейчас, как поясняют в министерстве труда, представители 135 профессий могут претендовать на получение российского гражданства в упрощенной форме. С учетом предложений от различных ведомств и региональных властей из перечня убрали устаревшие специальности. Таким образом, 120 профессий предлагается оставить без изменений. Но перечень дополняется 33 новыми профессиями. Например, в него войдут учитель-дефектолог, инженер-химик, врач-ревматолог и другие. Как уточнили "РГ" в минтруде, эти профессии сегодня востребованы на рынке труда.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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До этого минтруд пересматривал список профессий для упрощенного получения гражданства в 2020 году. Тогда в него включили в основном врачебные специальности: онколог, бактериолог, невролог, офтальмолог. Также на упрощенный порядок получения гражданства получили право претендовать гидромелиораторы, зоотехники, рыбоводы, трактористы, инженеры, механизаторы, энтомологи, учителя и журналисты.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что в России в последнее время приняты серьезные законодательные изменения, упростившие процедуру получения гражданства для ряда социальных групп. "Часть норм носят гуманный характер, например, направлены на воссоединение семей. Часть - создают условия для привлечения в нашу страну высококвалифицированных специалистов, а значит, укрепляют экономику", - рассказал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что упрощенная процедура получения гражданства РФ освобождает от необходимости проживать по виду на жительство пять лет, а также соблюдения некоторых других требований.

"При этом, если речь идет о квалифицированных специалистах, то для соискателя есть ряд условий. Первое: его профессия должна быть в списке, утвержденном минтрудом. Второе: у человека должен быть стаж работы не менее года на территории России. Стаж, наработанный в другой стране, не учитывается. Срок рассмотрения заявлений о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке составляет три месяца", - пояснил Владимир Груздев. Но при приеме в гражданство РФ каждый претендент должен пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию.

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