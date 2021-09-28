Новости

В Израиле умер вокалист советского ансамбля "Гая" Теймур Мирзоев 11:34
Netflix опубликовал сцену из "Уборщицы" с Маргарет Куэлли 11:28
Вышел трейлер "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона 11:03
Умерла актриса из "Тарзана" и "Бэтмена" Джин Хэйл 10:43
Фото: Риналь Мухаметов в сериале-триллере "Там, где растет полынь" 27.09.2021

Стала известна причина ухода Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

Новости
    28.09.2021, 11:13
Текст:   Олег Усков

Актер театра Ширвиндта Юрий Горин рассказал о причинах, по которым легендарный Александр Анатольевич может покинуть пост художественного руководителя Сатиры. Напомним: артист возглавлял Театр сатиры более двух десятков лет - с 2000-го.

Фото: KION
Фото: Риналь Мухаметов в сериале-триллере "Там, где растет полынь"

По словам Горина, все из-за состояния здоровья 87-летнего актера и режиссера.

Как Юрий Горин сообщил в беседе с ресурсом "Газета.Ru", Ширвиндт "недавно признался, что плохо себя чувствует", "уже не в силах выполнять свои обязанности полноценно" и "с этим ничего не поделаешь".

"Я знаю, что причина ухода Ширвиндта - уважительная, он уходит по состоянию здоровья", говорит Горин. Артист добавил, что общался с худруком пару дней назад, и тот сказал: "Я же не кокетничаю, я действительно плохо себя чувствую".

Фото: Предоставлено пресс-службой фильма
Фото: Сарик Андреасян снимает эротический триллер с Павлом Прилучным

При этом уточнено: разговоры об уходе Ширвиндта из театра шли уже около двух лет, и Александр Анатольевич "не раз говорил, что не хочет, чтобы его выносили из театра вперед ногами".

Имя вероятного преемника худрука Горин называть не стал, подчеркнув, что "такого же второго Ширвиндта найти невозможно".

Новости

Фото: Сарик Андреасян снимает эротический триллер с Павлом Прилучным 27.09.2021
Трейлер: Уилл Смит познает мир в проекте Даррена Аронофски 27.09.2021
Опубликована сцена с Карнажем из второго "Венома" 27.09.2021
Появились первые кадры "Операции "Мясной фарш" с Колином Фертом 27.09.2021
⧣ Россия
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры 27.09.2021
Актера Данилу Шевченко увезли с детского спектакля на "скорой" 27.09.2021
"Не время умирать" выйдет в России 7 октября 27.09.2021
⧣ СССР
Фото: Сергей Савостьянов
Умер киновед Кирилл Разлогов 27.09.2021
Вышел трейлер фильма Сергея Дебижева о русском роке 23.09.2021
Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова 22.09.2021
⧣ театр
Фото: facebook.com
Актер Владимир Геляс умер в 57 лет 23.09.2021
Умер актер и певец Жюло Бокарн 21.09.2021
Умер актер из "Доктора Кто" Джон Чаллис 20.09.2021