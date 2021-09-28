Стала известна причина ухода Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

Актер театра Ширвиндта Юрий Горин рассказал о причинах, по которым легендарный Александр Анатольевич может покинуть пост художественного руководителя Сатиры. Напомним: артист возглавлял Театр сатиры более двух десятков лет - с 2000-го.

По словам Горина, все из-за состояния здоровья 87-летнего актера и режиссера.

Как Юрий Горин сообщил в беседе с ресурсом "Газета.Ru", Ширвиндт "недавно признался, что плохо себя чувствует", "уже не в силах выполнять свои обязанности полноценно" и "с этим ничего не поделаешь".

"Я знаю, что причина ухода Ширвиндта - уважительная, он уходит по состоянию здоровья", говорит Горин. Артист добавил, что общался с худруком пару дней назад, и тот сказал: "Я же не кокетничаю, я действительно плохо себя чувствую".

При этом уточнено: разговоры об уходе Ширвиндта из театра шли уже около двух лет, и Александр Анатольевич "не раз говорил, что не хочет, чтобы его выносили из театра вперед ногами".

Имя вероятного преемника худрука Горин называть не стал, подчеркнув, что "такого же второго Ширвиндта найти невозможно".