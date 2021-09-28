Стартовал Второй всероссийский чемпионат по производительности. В самой масштабной деловой игре года участвуют 1280 управленцев из 52 регионов.

По словам организаторов, по итогам предварительного отборочного этапа сформировано 120 команд среди которых представлено 70 предприятий, 30 вузов, 14 региональных центров компетенций и шесть региональных органов власти.

"Нам важно, чтобы в экономике страны было как можно больше лидеров. Невозможно достигнуть темпов экономического роста, которые перед нами обозначил президент, без вашего активного участия", - отметил во время церемонии открытия чемпионата первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов.

В свою очередь, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что Всероссийский чемпионат по производительности - это реальный инструмент для повышения квалификации топ-менеджеров.

"В основе чемпионата лежит конкуренция - то, что нужно, чтоб рождались новые идеи как национального, так и международного масштаба. Секрет производительности Германии также лежит в конкуренции. Лучшее сырье Германии - мозги молодых инженеров. Чтобы родилась одна классная, новая идея на предприятиях должна быть соответствующая атмосфера. И мы видим ее на российских заводах. В последние годы немецкий бизнес вкладывает в реальный сектор российской экономики рекордные суммы. Мы видим заинтересованность России в росте производительности", - заявил Маттиас Шепп.

Онлайн-этап соревнований продлится до 1 октября. Используя бизнес-симулятор, участникам предстоит тестировать разные стратегии, оптимизировать производственную цепочку и кадровые процессы, выстраивать продажи и бренд компании.

26 команд, набравших большее количество баллов по итогам первого этапа, встретятся 12 ноября в Москве на финале чемпионата.

Чемпионат проводится в рамках национального проекта "Производительность труда" и программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Организатором выступает Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке Министерства экономического развития РФ и РАНХиГС.