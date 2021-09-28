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28.09.2021 12:09
Рубрика: Экономика

Стартовал Второй всероссийский чемпионат по производительности

Текст: Василий Кошкин

Стартовал Второй всероссийский чемпионат по производительности. В самой масштабной деловой игре года участвуют 1280 управленцев из 52 регионов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По словам организаторов, по итогам предварительного отборочного этапа сформировано 120 команд среди которых представлено 70 предприятий, 30 вузов, 14 региональных центров компетенций и шесть региональных органов власти.

"Нам важно, чтобы в экономике страны было как можно больше лидеров. Невозможно достигнуть темпов экономического роста, которые перед нами обозначил президент, без вашего активного участия", - отметил во время церемонии открытия чемпионата первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов.

В свою очередь, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что Всероссийский чемпионат по производительности - это реальный инструмент для повышения квалификации топ-менеджеров.

"В основе чемпионата лежит конкуренция - то, что нужно, чтоб рождались новые идеи как национального, так и международного масштаба. Секрет производительности Германии также лежит в конкуренции. Лучшее сырье Германии - мозги молодых инженеров. Чтобы родилась одна классная, новая идея на предприятиях должна быть соответствующая атмосфера. И мы видим ее на российских заводах. В последние годы немецкий бизнес вкладывает в реальный сектор российской экономики рекордные суммы. Мы видим заинтересованность России в росте производительности", - заявил Маттиас Шепп.

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Онлайн-этап соревнований продлится до 1 октября. Используя бизнес-симулятор, участникам предстоит тестировать разные стратегии, оптимизировать производственную цепочку и кадровые процессы, выстраивать продажи и бренд компании.

26 команд, набравших большее количество баллов по итогам первого этапа, встретятся 12 ноября в Москве на финале чемпионата.

Чемпионат проводится в рамках национального проекта "Производительность труда" и программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Организатором выступает Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке Министерства экономического развития РФ и РАНХиГС.

Экономика Бизнес

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