Театр на Перовской представил спектакль "Земля Эльзы"

В Театре на Перовской прорубили окно в другую жизнь. Вторую. Дополнительную. Которую можно попробовать успеть не дотянуть, а прожить. "Землю Эльзы" по одноименной пьесе Ярославы Пулинович поставил режиссер Виталий Когут.

Эту пьесу автор написала в 2015-ом году. Тогда она уже перестала быть рупором молодых и рассержено-трагичных. Резко повзрослела и создала корпус текстов про "взрослых". "Земля Эльзы" - оттуда. Она быстро разлетелась по театрам, потому что стала одной из немногих, способных красиво вывести на сцену возрастных актеров.

Эльзе (Светлана Варецкая-Загородняя) - 76 лет, совсем недавно она похоронила нелюбимого мужа и встретила любимого человека. Василию Игнатьевичу (Виктор Никитин ) - 72, он овдовел год назад и купил в деревне дом. Так и познакомились. Чувства вспыхнули быстро, времени чего-то ждать нет, хочется жить. Решают пожениться, продать жилье и уехать в путешествие по миру. Против этих отношений и брака - и дети "молодых", и вообще вся деревня.

Эта история - реальна, Ярослава Пулинович услышала ее от своей бабушки и больше всего ее поразило, что многие жители не стеснялись заглядывать в окна, чтобы понять - есть ли в паре и телесные отношения тоже.

Эти проемы в чужую жизнь режиссер Виталий Когут и сделал главной декорацией. Рамкой, в которую не помещаются представления о том, как должно жить. Окна - как мольберты на колесиках, раскатывают по сцене, трансформируя среду. Разреженный ряд - хаты местных кумушек, под пристальными взглядами которых Эльза дефилирует в своих первых в жизни туфлях на каблучке на свое первое в жизни свидание. А вот Василий Игнатьевич ждет ее, сбив окна в плотный и крепкий ряд своего красивого дома.

Эльза меняется от сцены к сцене, молодеет и расцветает - сначала снимает траурный платок, потом темную юбку-фартук и кофту, постепенно распускает волосы, в конце концов стрижется и покупает розовое платье для бракосочетания. Ну, не в белом же ей выходить замуж? Не по возрасту. А розовый, оказывается - ее любимый цвет. И режиссер предвосхищает эти перемены - еще в начале спектакля одевает героиню в розовые носочки, которые совсем неуместно смотрятся с чунями, и так выдают ее истинную сущность. А когда у Василия Игнатьевича случается инфаркт, на голове и лице Эльзы появляется черный платок, такой же, как и в начале первого действия, когда смерть первого мужа была еще совсем близко.

Когут вообще внимателен - и к авторскому тексту, и к актерам, с которыми работает. Усиливает возможности и дает раскрыться - в Театре на Перовской много поющих актрис и в спектакле появился не только отличный хор, который есть в пьесе. Иногда здесь пропевается и прозаический текст. Обыденные мудрости - "Надо привыкать, ты теперь вдова, надо привыкать, что тут скажешь" - многократно пропеваются и так становятся бесконечным рефреном к невозможной бабьей доле.