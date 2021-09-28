Туроператоры назвали самые востребованные направления россиян в ноябре

Российские туристы стали активно скупать на ноябрьские праздники билеты в Крым, Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. А также стали востребованы курорты Кавказских Минеральных Вод. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Так что в этих регионах уже можно отметить дефицит мест в гостиницах.

Напомним, что с 4 по 7 ноября празднуется день Народного единства.

Самый пик спроса, по мнению экспертов, ожидается во второй половине октября. В число востребованных направлений также войдут Казань, Алтайский край и Подмосковье.

По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, для тех туристов, кто хочет продлить купальный сезон за небольшие деньги, привлекательными могут стать в праздничные выходные в ноябре курорты Абхазии или Турции.