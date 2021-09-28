ИТ-спасатели: участники "Цифрового прорыва" разработали инновационные решения для повышения качества жизни россиян

Новости

Украине не удалось обойтись без УАЗов 12:49
Жамнов до 12 октября предоставит ФХР состав своего тренерского штаба 12:48
В Россию депортирован осужденный в США киберпреступник 12:46
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и обстановку в мире 12:17
Расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году составят около триллиона рублей 12:10
Премьер Японии объявил о снятии режима ЧС по COVID-19 12:07
Певца Ар Келли признали виновным в торговле людьми и сексуальном насилии 11:45
Экс-главе ЕАО вынесли приговор второй раз 11:42
В Израиле умер вокалист советского ансамбля "Гая" Теймур Мирзоев 11:34
Водителям с судимостью запретят работать в такси 11:28
Минздрав заявил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19 11:25
Полиция Красноярска сняла графа Дракулу в ролике о безопасности 11:25
Защитники "Мальме" признались, что в матче с "Зенитом" опасаются Дзюбу 11:15
Стала известна причина ухода Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры 11:13
Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции 11:07
Вышел трейлер "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона 11:03
Медведев заявил о возможности запрета в РФ некоторых зарубежных соцсетей 10:45
Умерла актриса из "Тарзана" и "Бэтмена" Джин Хэйл 10:43
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ 10:41
Цены в номерах люксовых отелей Петербурга сравнялись с дворцами Парижа 10:37
В России запустили горячую линию психологической помощи родителям 10:26
"Вообще плевать": Медведев ответил на сомнения Запада в российских выборах 10:18
В Москве начали тестировать камеры для наказания шумных автомобилистов 10:17
Макей: Против Беларуси развязана гибридная война 10:15
Медведев обвинил ОБСЕ в цинизме за отказ прислать наблюдателей на выборы в РФ 09:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 12:07
Рубрика: Экономика

ИТ-спасатели: участники "Цифрового прорыва" разработали инновационные решения для повышения качества жизни россиян

26 сентября 2021 года были подведены итоги очередного хакатона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Соревновались 142 команды из 67 регионов, из которых до защиты дошла 101 команда, а в финал вышли - 35. Программисты со всей России разработали прорывные решения по кейсам, направленным на улучшение качества жизни жителей России.

Так, в кейсе Госкорпорации "Росатом" были разработаны решения, которые помогут контролировать текучесть кадрового состава молодых специалистов. Кейс от акселератора "Транспортные инновации Москвы" направлен на построение экологических маршрутов для пеших прогулок и электротранспорта. Также акселератор предложил участникам разработать новую комплексную технологию по решению проблемы бесплатного проезда и повышению количества оплат среди пассажиров наземного транспорта. ДОМ.РФ предложил конкурсантам создать решение для получения актуальной информации о страховом покрытии между банками и страховщиками. Задание от Департамента информационных технологий Москвы посвящено предоставлению субсидий с использованием технологий блокчейн. В рамках испытания от Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области участникам предстояло разработать социальный маркетплейс помощи воспитанникам детских домов. Кейс от Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики нацелен на разработку калькулятора бедности на территории региона.

Команды-участницы хакатона работали онлайн, а также в 18 IT-хабах от Петрозаводска до Екатеринбурга. Победители этого хакатона определены, теперь их ждет финал "Цифрового прорыва", который пройдёт в конце года.

Подробнее о конкурсе: https://leadersofdigital.ru/

Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ
Дмитрий Медведев объяснил, почему не избирался в Госдуму
Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции
Появилось видео с места обрушения перехода в Пермском крае
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить