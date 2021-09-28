ИТ-спасатели: участники "Цифрового прорыва" разработали инновационные решения для повышения качества жизни россиян

26 сентября 2021 года были подведены итоги очередного хакатона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Соревновались 142 команды из 67 регионов, из которых до защиты дошла 101 команда, а в финал вышли - 35. Программисты со всей России разработали прорывные решения по кейсам, направленным на улучшение качества жизни жителей России.

Так, в кейсе Госкорпорации "Росатом" были разработаны решения, которые помогут контролировать текучесть кадрового состава молодых специалистов. Кейс от акселератора "Транспортные инновации Москвы" направлен на построение экологических маршрутов для пеших прогулок и электротранспорта. Также акселератор предложил участникам разработать новую комплексную технологию по решению проблемы бесплатного проезда и повышению количества оплат среди пассажиров наземного транспорта. ДОМ.РФ предложил конкурсантам создать решение для получения актуальной информации о страховом покрытии между банками и страховщиками. Задание от Департамента информационных технологий Москвы посвящено предоставлению субсидий с использованием технологий блокчейн. В рамках испытания от Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области участникам предстояло разработать социальный маркетплейс помощи воспитанникам детских домов. Кейс от Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики нацелен на разработку калькулятора бедности на территории региона.

Команды-участницы хакатона работали онлайн, а также в 18 IT-хабах от Петрозаводска до Екатеринбурга. Победители этого хакатона определены, теперь их ждет финал "Цифрового прорыва", который пройдёт в конце года.

Подробнее о конкурсе: https://leadersofdigital.ru/