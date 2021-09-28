Угрожает ли миру будущей зимой энергетический кризис

Если бы кто-то год назад сказал, что мир столкнется с дефицитом ископаемого сырья, его бы подняли на смех. Но такова реальность - литр дизельного топлива в Европе в среднем стоит уже 1,5 евро - это максимум с 2018 года. Сейчас, в преддверии зимы, высокие цены на газ заставляют европейцев искать альтернативные источники света и тепла.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) нужных объемов генерации не дают. В итоге из доступных ресурсов остаются уголь, мазут и дизельное топливо. Еще сохранившиеся угольные электростанции в Европе работают почти на пределе мощности. Старых мазутных электростанций здесь осталось немного, зато у населения, в первую очередь связанного с сельским хозяйством, в избытке есть возможности для микрогенерации на дизельном топливе.

Азия не отстает, мазутных станций здесь в избытке, а мощности угольной генерации увеличиваются. Дорогой газ заставляет переходить на другие виды топлива, спрос на которые растет и толкает цены на них вверх. На стоимость энергоресурсов давит также сезонный фактор. Отопительный сезон в Европе начинается в середине октября, а запасов газа в подземных хранилищах недостаточно. Если зима выдастся холодной, то рост цен на газ, уголь и нефть может превысить самые смелые ожидания экспертов.

Свой вклад в подорожание сделал растущий внутренний для Евросоюза налог на выбросы CO2, который вырос с начала года вдвое, до 62 евро за тонну, а также долгое восстановление сланцевой нефтяной отрасли в США и ураганы в Мексиканском заливе, мешающие стабилизировать производство нефти в регионе. Добычу могли бы нарастить страны ОПЕК+, но они уже согласовали условия ее роста, и, по-видимому, пока не собираются менять свои планы.

Цены на газ в прошлом никогда не влияли на нефтяные котировки. Наоборот, долгосрочные контракты на поставки газа в страны Европы заключались с привязкой к нефтяным ценам. Но биржевая торговля газом (спотовые контракты, подразумевающие быструю доставку товара в указанный срок и его моментальную оплату) происходила уже без оглядки на нефть. Долгое время цены на газ в споте были значительно ниже цен с привязкой к нефти. В результате даже многие долгосрочные контракты на поставки газа стали привязывать к биржевым ценам, пусть и с временным лагом в полгода и больше.

Такая политика оправдывала себя, пока потребление находилось приблизительно на одном уровне, а климат благоприятствовал развитию солнечной и ветровой генерации, на которые сделали ставку в Европе, отказываясь от углеводородов. В 2020 году спрос на газ и электроэнергию сильно снизился из-за COVID-19. Основную долю выработки электроэнергии в этот период взяла на себя генерация на основе солнца и ветра, которая в Европе имеет приоритетное право первой подаваться в сеть. Увеличение ее доли в прошлом году служило аргументом в пользу того, что эпоха углеводородов закончена.

Литр дизельного топлива в Европе в среднем стоит уже 1,5 евро - это максимум с 2018 года

Когда же после пандемии коронавируса спрос на энергию начал резко расти, а погода подвела ВИЭ, биржевые цены на газ улетели резко вверх, сделав владельцев долгосрочных контрактов на поставку российского газа из ретроградов наиболее дальновидными участниками рынка. Сейчас по контрактам "Газпрома" газ стоит в 3-4 раза дешевле, чем на спотовом рынке. Европе пророчат серьезный энергетический кризис, который отразится на всей мировой экономике. Уже сейчас каждый день приходят новости об остановке или закрытии европейских промышленных предприятий и энергетических компаний из-за высоких цен на газ.

Впрочем, по мнению старшего консультанта VYGON Consulting Екатерины Колбиковой, дефицит газа возможен только в случае наступления крайне низких температур в зимний сезон. Без этого импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) замедлится из-за существенного роста трубопроводных поставок в Китай (в том числе по "Силе Сибири"). В Европу придут излишки СПГ, и цена газа снизится. Еще один фактор, который надавит на цены, - ожидаемое начало работы "Северного потока-2", считает эксперт.

Для России как экспортера нефти, газа и угля их подорожание принесет дополнительные доходы добывающим компаниям и в бюджет государства. Подтверждением этому может служить то, что на торгах 28 сентября акции крупнейших отечественных нефтяных компаний достигли исторических максимумов. Но как для страны, интегрированной в мировую экономику, такой рост стоимости энергоресурсов в мире может нести дополнительные риски. Цены на электроэнергию и газ в России никак не зависят от их мировых котировок. Тарифы устанавливаются государством. Сейчас цена газа в России для населения в десять раз меньше, чем на бирже в Европе, а стоимость электроэнергии в шесть раз ниже, чем, например в Германии. Но вот автомобильное топливо в России имеет привязку к европейскому рынку, хотя и значительно дешевле благодаря действию демпфирующего механизма. Он компенсирует часть упущенной нефтяниками прибыли при поставках топлива на внутренний рынок при высоких экспортных ценах. Но только 68% - оставшаяся часть не компенсируется, поэтому если цены на нефть в Европе продолжат расти, то увеличится разрыв между доходностью поставок на экспорт и на внутренний рынок. За последнюю неделю сентября экспортные цены на дизельное топливо выросли на 7%, на бензин - на 3%, а на мазут - на 13%. Причем подорожание нефтепродуктов в Европе имеет отложенное действие на российский рынок - эффект ощущается приблизительно через 1-2 недели.

И Европа, и Азия являются экспортными направлениями для российских производителей топлива, а значит, увеличение цен на бензин и дизтопливо на этих рынках приведет к росту экспортных цен, что скажется на оптовых ценах на внутреннем рынке, хотя и частично, благодаря демпферному механизму, считает руководитель проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. При этом она подчеркнула, что расти будут и розничные цены, причем вне зависимости от того, что будет с оптовыми, поскольку для них основным фактором подорожания является убыточность торговли топливом на АЗС.

На торгах 28 сентября акции крупнейших отечественных нефтяных компаний достигли исторических максимумов

Хотя с большой долей вероятности можно предположить, что при росте экспортных цен причин для подорожания автотоплива на АЗС будет больше. Лишневецкая подчеркнула, что рост цен в рознице не должен превысить темпов инфляции, поскольку ограничен регулятором. Но даже дальнейшее подорожание только оптовых цен, которые в этом году уже побили все рекорды, крайне нежелательно для российской экономики. Они будут разгонять рост цен на продукты, товары и услуги, которые в этом году уже и так частенько расстраивали жителей нашей страны.

О чем говорят

Посол Украины был вызван в министерство иностранных дел Венгрии в связи с резкими высказываниями, которые позволил себе в адрес Будапешта официальный Киев. Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто в Facebook написал, что его страна рассматривает последние заявления Украины, как недружественный шаг. Он назвал подписанный Венгрией с "Газпромом" договор большим успехом, гарантирующим газоснабжение венгерского государства на ближайшие пятнадцать лет. "В сегодняшнем нестабильном мире все, что обеспечивает предсказуемость, имеет большую ценность. Мы согласовали формулу цены, которая обеспечивает долгосрочную устойчивость результатов накладных расходов. Сокращения", - написал Сийярто. По его мнению, решение украинского правительства выступить против этого договора с привлечением Европейской комиссии глубоко возмутительно. "Итак, давайте быстро проясним несколько вещей: 1. Украинцы не имеют отношения к тому, с кем мы договариваемся. 2. Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности. 3. Это недружественный шаг после множества субсидий (аппараты ИВЛ, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, инвестиции), которые Украина получала от нас все это время", - отметил Сийярто, добавив, что о попытке нарушить суверенитет Венгрии будет сообщено послу Украины. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко понизил градус риторики, призвав Венгрию "не раскручивать эмоции", позабыв, что первыми это начали делать в Киеве. При этом теперь Кулеба заявил, что Украина "не отрицает права Венгрии заключать соглашения с "Газпромом"".

Подготовил Алексей Чуриков