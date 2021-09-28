Университеты смогут выдавать электронную копию диплома

Министерство науки и высшего образования утвердило новый порядок заполнения диплома о высшем образовании и о квалификации, а также приложения к нему. Приказ подписал министр Валерий Фальков.

По новым правилам, которые вступят в силу с 1 сентября 2022 года, выпускники вузов смогут по желанию получать в дополнение к "корочке" копию диплома в электронном виде. Принцип действий такой: выпускник заранее пишет заявление о том, что ему нужна копия диплома в "цифре". После того как цифровой документ готов, его своей электронной подписью заверяет ректор вуза. И готовый документ отправляется на указанный в заявлении выпускника адрес электронной почты.

Есть и другие новшества. Теперь для того, чтобы в дипломе кроме квалификации и специальности были указаны дополнительные сведения, к примеру, форма обучения, отметки об индивидуальных программах или о том, что часть курсов была прослушана в другом вузе, администрация университета должна будет взять у выпускника письменное согласие. Его можно будет принести лично или, если так удобно студенту - отправить в электронной форме или по почте.

Новый порядок также позволяет указывать в дипломе сведения о том, что получено несколько квалификаций. Утвержденные правила будут действовать до 1 сентября 2028 года.