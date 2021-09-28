В Беларуси при проведении спецмероприятия смертельно ранен сотрудник КГБ

В ходе проведения специального мероприятия в Беларуси погиб сотрудник КГБ. Как сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет республики, перестрелка произошла в многоквартирном доме в ходе отработки адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

Находившийся в квартире человек открыл огонь из охотничьего ружья. В результате чего один из сотрудников госбезопасности Беларуси получил смертельное ранение. Стрелявший был ликвидирован ответным огнем.

Сообщается, что Следственным комитетом республики возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".