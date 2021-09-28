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28.09.2021 09:40
Рубрика: В мире

В Дании художник украл деньги у музея и назвал это произведением искусства

Текст: Надежда Ермолаева

Датский художник Йенс Хонинг взял у музея современного искусства Kunsten 534 тысячи крон (84 тысячи долларов) на создание своей концептуальной экспозиции. Но в итоге не выполнил свою работу, присвоил деньги и назвал произошедшее "произведением искусства". По словам Хонинга, его произведение называется "Бери деньги и беги".
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Как сообщает Bloomberg, художник при этом не поленился отправить в музей пустые коробки. В них должны были быть детали обещанной композиции, рассказывающей о доходах жителей Дании и Австрии. Инсталляция, оговоренная в официальном договоре, представляла собой две стеклянные коробки, наполненные настоящими деньгами.

Теперь работники музея собираются обратиться в полицию, чтобы вернуть фактически присвоенные деньги, а художник пока отказывается их отдавать.

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