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28.09.2021 21:25
Рубрика: Экономика

В Евразии появятся цифровые коридоры

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Формирование цифровых коридоров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволит минимум в 10 раз увеличить долю России и стран - участниц объединения в перевозках грузов между Китаем и Европой, рассказали "РГ" в ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). Одним из совместных логистических проектов станет "Евразийский агроэкспресс" для доставки сельхозпродукции.
Грузы на евразийском пространстве уже отслеживают с помощью электронных навигационных пломб. Фото: Evgeny Gromov / istock Грузы на евразийском пространстве уже отслеживают с помощью электронных навигационных пломб. Фото: Evgeny Gromov / istock
Грузы на евразийском пространстве уже отслеживают с помощью электронных навигационных пломб. Фото: Evgeny Gromov / istock

Единый транспортный коридор из Европы в Азию с упрощенными административными процедурами провоза грузов через границы выгоден всем участникам проекта. "Для реализации задачи необходимо двигаться от цифровой трансформации логистики на национальном уровне к межгосударственному в масштабах ЕАЭС, а затем к интеграции с китайской национальной логистической платформой LOGINK и европейской FENIX", - считают в ассоциации ЦТЛ.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Оцифровывать грузоперевозки предполагается за счет внедрения электронных перевозочных документов. В разработанной минтрансом и утвержденной правительством России отраслевой стратегии цифровой трансформации уже с 2022 года предусмотрена оцифровка документов на грузовом автотранспорте. В ближайшей перспективе это позволит автоперевозки интегрировать с другими видами транспорта, а затем перейти к сквозному обмену юридически значимыми данными на уровне ЕАЭС, считают эксперты.

Также на евразийском пространстве будет дальше развиваться система отслеживания грузоперевозок с использованием электронных навигационных пломб и интеграция с национальными операторами пломбирования. Будут развернуты сервисы электронного бронирования очереди на автомобильных пунктах пропуска.

На следующем этапе по транспортному коридору ЕАЭС запустят беспилотные грузоперевозки. В России внутренний логистический коридор минтранс совместно с разработчиками технологий, автопроизводителями, перевозчиками и грузоотправителями уже создают на трассе М-11 "Нева". Здесь планируется запустить в тестовом режиме беспилотники уже в следующем году. Полностью автономное движение по автодороге должно начаться в 2024 году.

Частью евразийского цифрового транспортного коридора также станет будущая трасса М-12 Москва - Казань, которую планируется построить к 2024 году. Как отмечал ранее замминистра транспорта Кирилл Богданов, беспилотные грузоперевозки здесь планируется запустить не позднее 2025 года.

Пока в транспортном сообщении между странами ЕАЭС запустят "Евразийский агроэкспресс". Проект летом этого года презентовала компания "РЖД Логистика", рассказали "РГ" в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Для интегрированного управления проектом создана автономная некоммерческая организация "Евразийская Агрологистика". Ее участниками уже стали "РЖД Логистика", "Славтранс-Сервис" (РФ), "Бремино групп" (Беларусь), KTZ Express (Казахстан). После запуска проекта можно будет доставлять сельскохозяйственную продукцию и замороженную продукцию из России, Казахстана и Беларуси в Китай и Узбекистан за 14 дней по тарифной ставке, конкурентной морской перевозке, пояснили в "РЖД Логистика".

Экспресс будут дозагружать товарами Беларусь и Казахстан.

Экономика ВЭД Экономика Транспорт Экономика АПК Международные организации Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)

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