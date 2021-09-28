В Москве прошла презентация книги Фрая "Научиться любить Россию"

В Книжном клубе "Достоевский" прошла презентация книги немецкого режиссера Ханса-Йоахима Фрая "Научиться любить Россию".

Ее первое немецкоязычное издание вышло накануне чемпионата мира по футболу в России и имело огромный успех у немецких и австрийских читателей.

Немцы часто писали о России, но мало кто так глубоко погружался в российскую тему. По словам автора, с 2009-го по 2016 годы он 600 раз приезжал в нашу страну. Стал советником генерального директора Большого театра Владимира Урина, встречался с президентом России Владимиром Путиным, работает художественным руководителем "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" в Сочи.

Фрай очень известный менеджера в области культуры, в частности, он является основателем и директором Дрезденского оперного бала, а также худруком и первым председателем Международного конкурса вокалистов - исполнителей Итальянской оперы Competizione dell' Opera.

"Господин Фрай много лет пробыл и проработал в России, как говорится. знает русскую душу изнутри, - сказал, представляя книгу, помощник президента России Владимир Мединский. - Я надеюсь, что его книга будет пользоваться таким же интересом, как книги его великих предшественников - путешественников, дипломатов, торговцев, которые открывали для себя и европейцев Россию".

К слову, помощник президента - автор предисловие к немецкому изданию книги, которая посвящена исследованию русского характера. "На мой взгляд, она излишне комплементарна", - добавил Мединский.

Ханса-Йоахима Фрая связывает с нашей страной и родословная. "Мой прадедушка был протестантским священником в Санкт-Петербурге, он преподавал в Смольном для девушек из высших сословий. Моя прабабушка выросла в Санкт-Петербурге, но из-за революции 1917 года они вынуждены были переехать в Кенигсберг. Там моя бабушка познакомилась со своим супругом. Через 20 лет, в 1944 году, последовало следующее бегство. Позднее семья была разделена - кто-то был в Восточной Германии, а кто-то - в Западной. С этими перемещениями в сознании я вырос", - рассказал он на презентации.

В основе книги Фрая - его личные встречи со знаменитыми людьми России из мира искусства, культуры и политики, он помогает читателю проникнуться традициями и ценностями огромной страны и делится пережитыми эмоциями.

"Книга написана как взгляд европейца, который хочет рассказать правду другим европейцам такой, какой он ее видит - о российской истории, культуре, деятелях искусства. Таким образом, я помогаю поддерживать связи между Россией и Германией, мой принцип - возводить мосты культуры, связывать культуры наших стран", - подчеркнул Ханс-Йоахим Фрай.