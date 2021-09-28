В посольстве в Испании возмутились баннерами о русских девушках

Акция некоммерческой организации Nueva Vida, которая разместила на улицах городов Испании баннеров с упоминанием русских девушек в рамках инициативы по привлечению внимания к проблеме проституции, совершенно недопустима. Об этом заявили в диппредставительстве РФ в Испании.

"Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida", - говорится к комментарии посольства в Facebook. Подобные ассоциации просто недопустимы, отмечают в диппредставительстве.

Посольство обратилось к организаторам акции с требованием убрать баннеры с улиц и не допускать впредь подобных выходок.