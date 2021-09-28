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28.09.2021 21:33
Рубрика: Экономика

В России предложили убрать ответственность за ввоз и продажу ряда лекарств

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Минздрав предлагает смягчить ответственность за ввоз и продажу лекарственных препаратов, которые не производятся в России, но жизненно необходимы некоторым пациентам. Аналогов им нет, а сейчас за их ввоз и продажу может грозить административная и уголовная ответственность. Поправки в законодательство вынесены на общественное обсуждение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Россия в последние годы ввела ряд жестких ограничений по импорту иностранной медико-фармацевтической продукции, поэтому часть лекарств к нам не поступает. Принятие поправок позволит предпринимателям ввозить и продавать лекарственные препараты и изделия, российские аналоги которых отсутствуют. Это очень большой плюс, поскольку, возможно, принятие законопроекта спасет чьи-то жизни или улучшит чье-то состояние здоровья", - пояснил "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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Если поправки будут приняты, то предприниматели и физические лица смогут не бояться уголовной и административной ответственности за ввоз данных лекарственных препаратов и их продажу в России. Но они все равно должны будут осуществлять ввоз в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

Улучшится и ситуация на фармацевтическом рынке за счет появления новых препаратов. "В то же время если говорить о правовых аспектах законопроектов, то правоохранительные органы благодаря более четким формулировкам смогут действовать эффективно, принимать обоснованные процессуальные решения", - добавил юрист.

О каких конкретно лекарствах идет речь в представленных проектах, не уточняется. В минздраве на момент подписания номера не ответили на запрос "Российской газеты".

Директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович считает, что повышение доступности лекарств - это несомненный плюс, но процесс нельзя чрезмерно упрощать. "Наркотические препараты тоже определенным больным необходимы. Но нельзя же разрешать их бесконтрольный ввоз и продажу", - отмечает эксперт.

Принятие поправок позволит ввозить и продавать в РФ лекарства, аналогов которым в России нет

По ее словам, в России далеко не все препараты имеют свои аналоги. Прежде всего их нет, когда речь идет о лечении орфанных (редких) и онкологических заболеваний. "Например, в онкогематологии в мире применяются лекарства, которых нет в нашей стране. Наука не стоит на месте. Ученые постоянно создают новые молекулы, которые могут воздействовать на ту или иную болезнь. Но не всегда массовое производство оправданно, потому что оно слишком дорогостоящее, а больных, к счастью, не так много. Импортозамещение в таких случаях неоправданно, поэтому и важно, чтобы нужные лекарства до людей доходили. Но при этом минздрав должен четко регламентировать, какие препараты можно будет ввозить, для каких больных, в каких условиях они должны быть произведены. Необходимо не допустить бесконтрольного ввоза непроверенных препаратов, которые могут быть использованы не во благо пациентов", - подчеркивает Попович.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Право Уголовное право Власть Право Административное право Правительство Минздрав Все о перечнях лекарств Законопроекты и комментарии

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