В России запустят социальные туры для детей

Около 100 тысяч школьников будут путешествовать по стране ежегодно с 2022 по 2024 гг. по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Финансировать экскурсионно-познавательные туры будут регионы и федеральный бюджет. Проект постановления правительства о предоставлении регионам субсидий разработал Ростуризм.

Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Субсидии будут предоставляться по федеральному проекту "Повышение доступности туристических продуктов", входящему в нацпроект. Как поясняют в Ростуризме, регионы оказывают государственные услуги в соответствии с социальным сертификатом по направлению "Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах РФ". Сертификат дает право гражданам самим выбрать исполнителя услуг. Оплачиваются такие услуги за счет региональных бюджетов. Для регионов главным условием получения субсидий станет софинансирование программы.

Воспользоваться путевками смогут учащиеся 5-9 классов. Продолжительность тура должна быть не менее двух дней.

Распределять сертификаты будут сами регионы. В путешествия могут отправлять, например, победителей олимпиад, талантливых учеников, поясняет "РГ" первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Подобный проект несколько лет назад готовило министерство культуры. Было разработано несколько маршрутов для детей. Как правило, это были маршруты по культурно-историческим местам Санкт-Петербурга, говорит он. Такие поездки пользовались большим спросом и у школ, и у родителей.

Эта работа продолжена в модернизированном виде, "но сейчас эта программа станет частью государственной политики, которую проводит Ростуризм", говорит Рязанский.

Распределять социальные сертификаты будут регионы между талантливыми школьниками

В России детский туризм развит меньше, чем в других странах, говорит руководитель Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму Татьяна Козловская. Если за рубежом регулярно путешествует более 10% школьников, то в России из 16 млн учащихся - всего несколько процентов.

Заметный эффект дала программа "детского кешбэка", по которой в этом году в детские лагеря со скидкой смогли съездить более 400 тыс. детей. Но она все же была направлена на отдых детей, а не на развитие экскурсионных детских туров, поясняет эксперт. А по программе культурно-просветительских путешествий минкультуры в туры отправляется только около 18 тыс. детей в год, напоминает эксперт.

Еще одним направлением социального туризма в России станет программа поддержки путешествий для людей пенсионного возраста, добавляет Рязанский. Союз пенсионеров России уже подготовил около тысячи заявок на поездки. В октябре планируется запустить такие туры в пробном варианте, а потом в постоянном режиме.