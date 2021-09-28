В России запустили горячую линию психологической помощи родителям

В Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) запущена горячая линия психологической службы, где эксперты готовы проконсультировать родителей на темы воспитания и развития ребенка. Проект создан при поддержке министерства просвещения РФ.

Адаптация в школе или детском саду, буллинг, интернет-зависимость, девиантное поведение, профориентация, ребенок в приемной семье, воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью, - специалисты готовы проконсультировать обратившихся на любую из этих острых тем.

Телефон горячей линии - 8 800 600 31 14.