В Россию депортирован осужденный в США киберпреступник

Алексей Бурков, проходящий в России сразу по нескольким уголовным делам и задержанный в 2015 году в Израиле, депортирован из США. Об этом во вторник сообщили в МВД России.

"Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево и Национального российского бюро Интерпола задержан депортированный из США гражданин РФ Алексей Бурков. Его обвиняют в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов банков", - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Было установлено, что преступления задержанный совершал в России в период с 2008 по 2015 годы. В 2017 году у нас ему было заочно предъявлено обвинение по статьям 158, 183, 187 и 273 УК РФ. Бурков был объявлен в розыск по каналам Интерпола по запросу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В 2015 году в Израиле Буркова задержали полицейские. По решению Верховного суда Израиля в 2019 году он был экстрадирован в США, где он также разыскивался по обвинению в киберпреступлениях. Федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния признал россиянина виновным и назначил наказание в 9 лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

Недавно американская сторона приняла решение депортировать Буркова. Сегодня по прибытии из Нью-Йорка в Москву он был задержан российскими полицейскими.