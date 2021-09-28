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28.09.2021 18:01
Рубрика: Экономика

В Роструде рассказали, как поменяется служба занятости

Текст: Елена Манукиян
До конца года в 61 российском регионы центры занятости перейдут на новый стандарт работы. Об этом сообщил начальник Управления социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования Роструда Александр Утолин на заседании Общественного совета при Роструде.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Главной отличительной чертой обновленных центров занятости станет то, что оказание услуг там будет комплексное и адресное, то есть, они будут предоставляться, исходя из жизненной ситуации гражданина или бизнес-ситуации работодателя.

Фото: Istock
Названы регионы с самой низкой неформальной занятостью населения

К тому же большинство из них станут электронными. "Это сэкономит время клиентов центров занятости", - подчеркнул Утолин.

Все центры занятости будут работать на единой цифровой платформе "Работа в России", а первая электронная услуга, которая уже стала доступна - это поиск работы для граждан и подбор специалистов для работодателей.

В Роструде обратили внимание, что модернизированные центры занятости населения также должны будут оперативно реагировать на изменения, которые происходят на рынке труда, предупреждать риск увеличения числа безработных. В числе их задач - кадровое обеспечение экономики, содействие непрерывному обучению граждан, улучшению и развитию их профессиональных навыков.

Как ранее сообщили в Минтруде, до конца 2023 года модернизируют все российские центры занятости. Это предусмотрено новым федеральным проектом в составе нацпроекта "Демография" - "Содействие занятости". По сути, центры занятости перепрофилируют в государственные кадровые агентства. Планируется их полное переоснащение, а также переобучение всех сотрудников - 4 тысячи человек в 2021 году и по 6 тысяч человек ежегодно в период с 2022 по 2024 год.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Роструд Рынок труда

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