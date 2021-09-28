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28.09.2021 12:53
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили решение Youtube по блокировке роликов о выборах в США и ФРГ

Текст: Галина Мисливская
В Совете Федерации проанализируют решение видеохостинга Youtube в отношении роликов с сомнениями в результатах выборов в США и Германии, заявил "Российской газете" глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов. Парламентарии посмотрят, как эта процедура может выглядеть с законодательной и организационной точки зрения.
Фото: Robyn Beck / AFP Фото: Robyn Beck / AFP
Фото: Robyn Beck / AFP

"Если речь идет в принципе о фактах, когда Youtube блокирует размещение неких сомнений по поводу, допустим, американских выборов или немецких, то это достаточно любопытная тема. И мы собирались ее рассмотреть с участием экспертов в рамках "круглого стола", посвященного вообще роли и значению разного рода цифровых технологий и платформ во всех этих вопросах, выборных и связанных с внутриполитическими процессами суверенных государств", - сказал сенатор.

Фото: Clemens Bilan - Pool/Getty Images
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Он подчеркнул, что решение по блокировке приняла "конкретная американская компания внутри себя", а не власти США, и что побудило к этому Youtube - неизвестно. "Если какая-то наша коммерческая компания примет аналогичное решение, это ее право. Другое дело - как следует это регулировать в нашем законе. Над этим мы сейчас размышляем", - заявил Андрей Климов.

По его мнению, создание такого прецедента "говорит о многом". Сенатор напомнил, что при разработке закона об иностранных агентах российские парламентарии опирались на практику США, где аналогичные нормы действуют более 80 лет. Нынешнее решение Youtube по блокировке контента на выборную тему также не могло остаться незамеченным. "Будем исследовать этот вопрос и с точки зрения российской конституции, и нашего законодательства, и организационно-технической стороны этого дела", - заявил глава комиссии.

Он также считает, что деятельность интернет-площадок должна регулироваться на международном уровне. "В мире нет, к сожалению, общепринятых норм, которые бы имели юридическую силу, своеобразной конвенции в такой новой отрасли как информационно-компьютерные технологии. У нас есть резолюция Генассамблеи ООН 2131, но она была принята аж в декабре 1965 года, когда еще никаких Google и Apple и в помине не было, и цифровые технологии не занимали такого места в мире", - напомнил Андрей Климов.

"Сегодня они играют очень серьезную роль, это трудно отрицать, поэтому, мне кажется, такого рода конвенция напрашивается, поскольку урегулировать все проблемы только в рамках нашего законодательства очень сложно было бы", - добавил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Компании Информационные технологии YouTube Выборы президента США-2020 Парламентские выборы в Германии Россия и США

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