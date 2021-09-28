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В WhatsApp появится долгожданная функция

Текст:   Антон Благовещенский
28.09.2021,  
17:12
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мессенджер WhatsApp в скором времени может получить возможность подключения минимум двух смартфонов к одной и той же учетной записи. Функция multi-device 2.0 была обнаружена в коде одной из бета-версий.

Как пишет 9to5Google, в настоящее время к аккаунту WhatsApp может быть подключен только один смартфон и четыре других девайса, включая компьютеры и планшеты.

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С недавних пор любое из этих устройств может использовать учетную запись в WhatsApp самостоятельно, не подключаясь к "основному" смартфону и не находясь в одной сети с ним. Однако ограничение на число смартфонов также может быть снято - впрочем, неясно, когда именно.

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