В WhatsApp появится долгожданная функция

Мессенджер WhatsApp в скором времени может получить возможность подключения минимум двух смартфонов к одной и той же учетной записи. Функция multi-device 2.0 была обнаружена в коде одной из бета-версий.

Как пишет 9to5Google, в настоящее время к аккаунту WhatsApp может быть подключен только один смартфон и четыре других девайса, включая компьютеры и планшеты.

С недавних пор любое из этих устройств может использовать учетную запись в WhatsApp самостоятельно, не подключаясь к "основному" смартфону и не находясь в одной сети с ним. Однако ограничение на число смартфонов также может быть снято - впрочем, неясно, когда именно.