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28.09.2021 17:59
Рубрика: Происшествия

Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества

Текст: Наталья Козлова
Очень интересную жизненную ситуацию проанализировал Верховный суд РФ - пропажу арестованного судебными приставами имущества. Специалисты знают - подобная коллизия не такая уж и редкая. Арестованное по решению суда добро может пропасть по двум причинам - по желанию должника и по недосмотру тех, кто должен его сохранить до погашения долга. Вот Верховный суд и разъяснил: если такое случилось, то что надо делать пострадавшему и с кого требовать возмещения убытков.
Верховный суд: Если пристав арестовал имущество, а оно пропало, отвечать будет Служба судебных приставов. Фото: Сергей Михеев Верховный суд: Если пристав арестовал имущество, а оно пропало, отвечать будет Служба судебных приставов. Фото: Сергей Михеев
Верховный суд: Если пристав арестовал имущество, а оно пропало, отвечать будет Служба судебных приставов. Фото: Сергей Михеев

В нашем случае у должника приставы изъяли имущество, которое исчезло. Реально ли компенсировать такую потерю за счет государства, взыскав стоимость пропавшего со Службы приставов? И не заставят ли должника еще раз заплатить долг?

Фото: iStock
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Начало этого спора было банальным - один гражданин взял в долг у другого 1,5 миллиона рублей. Но в установленный срок деньги не вернул. Был суд, и пристав завел исполнительное производство. По исполнительному листу пристав арестовал автомобиль должника. Его оценили в 400 000 рублей и передали на хранение в некую фирму. А через год выяснилось, что машина исчезла.

Когда оказалось, что машина пропала, было возбуждено уголовное дело. Вот только следствие пришлось приостановить. Потому что так и не удалось выяснить, кто в исчезновении машины виноват. То есть осталось неясным, кого же надо привлечь в качестве обвиняемого. Исполнительное производство в итоге закончилось. Его завершили по заявлению взыскателя. Но прошел год, и исполнительное производство возобновили.

Однако теперь вчерашний должник молчать не стал - он потребовал возместить ему стоимость исчезнувшей машины со Службы судебных приставов. Его расчеты были такие - 295 000 рублей компенсации за авто и 200 000 рублей за моральный вред. Но в судах гражданину не повезло. По мнению местных судов, исполнительное производство не окончено. То, что изъятое имущество исчезло, "не свидетельствует о нарушении прав взыскателя и не означает, что ему положена денежная компенсация".

В общем, в переводе на обывательский язык, приставы могут взыскать деньги с должника по исполнительному листу еще раз. А Служба судебных приставов гражданину ничего не должна. Обиженный истец дошел до Верховного суда и там нашел понимание и поддержку. Спор изучила Судебная коллегия по гражданским делам ВС и сказала следующее.

Вред, который причинили гражданину госорганы, надо возмещать за счет казны. Кроме того, высокий суд растолковал самые часто встречающиеся коллизии с пропажей арестованного имущества.

Верховный суд РФ напомнил главное - вред, который причинили гражданину государственные органы, надо возмещать за счет казны

По мнению Верховного суда РФ, взыскатель имеет полное право предъявить иск к приставам, не обеспечившим сохранность арестованного имущества. А вот то, что с должника можно взыскать дополнительные средства, если арестованное добро исчезло, должен доказать ответчик - Служба судебных приставов. А таких доказательств в нашем деле ВС не обнаружил.

Если пристав изъял имущество и передал его на хранение, а оно пропало, то компенсацию платит Служба судебных приставов.

Служба не будет платить за пропавшее имущество, а государство возместит вред только в случае, когда у самого должника нет другого имущества, за счет которого можно удовлетворить требования по исполнительному листу. Такие разъяснения дал Пленум Верховного суда РФ.

Важно помнить - вред возместят взыскателю, если пристав незаконно снял арест с имущества, которое потом забрал должник, а другого у того нет. То есть, если на момент рассмотрения иска о взыскании с приставов убытков будет очевидно, что требования взыскателя могут быть удовлетворены за счет другого имущества должника, убытки не взыщут. Но эта возможность удовлетворения требований должна быть совершенно очевидна. Например, уже арестован и продается с торгов другой автомобиль, стоимости которого достаточно для покрытия всего долга.

Фото: Stock.com / PicLeidenschaft
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Вот как отвечают юристы на вопрос: "Кто должен доказывать, что у должника можно изъять что-то еще, - взыскатель или Служба приставов?" Доказать, что у должника есть другое имущество, которое можно изъять, должен ответчик: в данном случае - ССП. По мнению юристов, самым верным способом защиты права будет взыскание убытков с приставов.

Еще острая проблема: а если арестованное добро дороже долга и полученная кредитором сумма больше, чем долг? В этом случае у должника или у приставов возникнет право взыскать с кредитора необоснованное обогащение.

И главное - должник имеет право подать в суд, если его изъятое имущество исчезло. В такой ситуации приставам предъявляется иск о взыскании убытков вследствие утраты арестованного имущества.

Что для этого необходимо? Заявителю нужно будет доказать, сколько денег могло бы быть выручено от реализации утраченного по вине судебных приставов имущества.

А наш спор ВС отправил на новое рассмотрение.

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