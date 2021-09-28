Видеотрансляция: Корабль "Ю. А. Гагарин" отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" отстыковался от узла модуля "Рассвет". На борту корабля находятся трое членов экипажа: российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американский астронавт Марк Ванде Хай.

Они будут проводить перестыковку в ручном режиме. Корабль должен причалить к многоцелевому лабораторному модулю "Наука".

Стыковочный узел модуля "Рассвет" необходимо освободить, чтобы 5 октября к нему причалил корабль с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.