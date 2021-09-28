Во "втором Колизее" обнаружены 1800-летние VIP-ложи

Совместная команда немецких и турецких археологов при проведении раскопок в древнем амфитеатре в провинции Измир на западе Турции обнаружила зоны, которые были специально обустроены для особо важных персон. Ученые отмечают, что по своей структуре древние VIP-ложи почти не отличались от современных.

Как сообщает Daily Sabah, речь идет о древнем амфитеатре, который был одной из визитных карточек античного Пергама. Этот город располагался недалеко от современного турецкого города Бергама в провинции Измир.

Возраст амфитеатра составляет примерно 1800 лет. Во время раскопок в руинах этого монументального сооружения, которое даже в наши дни считалось бы очень крупным, археологи обнаружили частные зоны отдыха. По мнению экспертов, это были самые настоящие VIP-ложи, причем они являлись именными - на это указывают найденных в этих зонах имена, выгравированные на стенах.

"Одна деталь особенно привлекла наше внимание, она заключается в том, что латинские имена были написаны греческими буквами, - говорит руководитель раскопок Феликс Пирсон из Немецкого археологического института. - Мы считаем, что некоторым людям из Италии были отведены особые места в пергамском амфитеатре".

Эксперт также отмечает, что найденные VIP-зоны похожи на современные VIP-ложи, например, на спортивных стадионах. Кстати, раскопки в этом амфитеатре ведутся с 2018 года и привлекают повышенное внимание научного сообщества, поскольку он фактически является копией знаменитого римского Колизея.

Известно, что этот амфитеатр принимал гладиаторские бои, также здесь проводились бои между различными животными. Это место было очень популярно во втором веке нашей эры. Иногда оно использовалось для реконструкции морских сражений - вероятно, это были масштабные представления. Кроме того, местная арена была и местом казни.

Пергамский амфитеатр построили в римский период. Вероятно, перед строителями была поставлена важная задача - Пергам должен был превзойти такие важные и крупные города того времени как Эфес и Смирна. Поэтому местный амфитеатр получил самую большую арену в данном регионе.

"Здесь изначально планировалось построить копию Колизея, чтобы ее могли посещать представители всех слоев общества, - считает Феликс Пирсон. - Однако при этом у людей из высшего сословия и важных семей имелись отдельные места, созданные в специальных секциях с выгравированными на них именами".

На текущий момент археологи обнаружили пять древних частных зон отдыха. Кстати, в будущем их планируется сделать доступными для туристов. По словам Пирсона, часть находок из VIP-зон будет выставлена в музее города Бергама. Сами раскопки в амфитеатре планируется завершить уже в этом году.

Добавим, что большая часть амфитеатра все еще находится под землей. Поэтому ученым еще не удалось определить точный размер этого сооружения. Они считают, что вместимость "второго Колизея" могла составлять от 25 до 50 тысяч зрителей. Такой вместимости позавидовали бы и многие современные арены.

К слову, Пергам - это античный город в исторической области Мизия на западе Малой Азии. Он был основан в XII веке до нашей эры колонистами из Греции. В 283-133 годах до нашей эры город был столицей могущественного Пергамского царства. Кстати, именно здесь, согласно Откровению Иоанна Богослова, в ранний христианский период располагалась одна из семи церквей Апокалипсиса.