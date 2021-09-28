Владимир Путин назвал приоритеты проекта бюджета

На совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил о необходимости системной работы по повышению доходов граждан. Пенсии будут увеличиваться, средства на это заложены в проекте бюджета на 2022-2024 годы, возрастет денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов, продолжат получать поддержку семьи с детьми, не исключены и новые меры. Еще один важный приоритет - расселение аварийного жилья.

Правительство провело очень большую работу по подготовке проекта бюджета на следующий год и два последующих, на трехлетку, на ближайшие три года, отметил Владимир Путин. "Мы уже рассмотрели прогноз социально-экономического развития России на ближайшее время. С учетом этого прогноза строятся планы доходной и расходной частей бюджета, определяются основные параметры главного финансового документа страны", - сказал он.

Ситуация в мировой экономике все еще остается неустойчивой, турбулентной, поэтому динамика макроэкономических показателей будет постоянно в фокусе особого внимания, подчеркнул Путин. Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и в ходе его исполнения, чтобы своевременно и оперативно вносить уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности - запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, как это уже было в этом году. "В том числе имею в виду и единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов", - уточнил президент.

Такая адресная поддержка - дополнение, часть системной работы по увеличению доходов граждан. "В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет", - заявил Путин. Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов - МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по девять процентов в год, сообщил президент. Тем самым сократится разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих минобороны, который образовался за последние годы. Кроме того, в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысят темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно. Путин попросил выдержать все эти ориентиры.

В центре внимания остается поддержка семей с детьми. "В этом году предложил несколько новых мер на этот счет, включая пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособие на ребенка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель, либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет", - подчеркнул Путин. "В ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми", - напомнил задачу президент, добавив, что об этом уже много раз говорили. "В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы", - пояснил он.

В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет

Отдельная важная задача - создание современной, комфортной среды для жизни граждан. "И здесь в части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели", - объявил Путин. Прежде всего речь об ускорении программы расселения аварийного жилья. "Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года", - напомнил задачу президент. "Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года", - сказал он чиновникам и попросил учесть это в проекте бюджета.

"Нужно в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета на ближайшую трехлетку как бюджета развития", - заявил Путин. Как мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики в целом, инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан, добавил он. В этом году были существенно увеличены бюджетные расходы на эти цели, и в ближайшие годы они также будут расти, заверил президент и попросил руководство правительства, министерств и ведомств, регионов исходить из приоритета достижения национальных целей, сконцентрировать на этой задаче все необходимые силы и ресурсы. "И конечно, будем в постоянном режиме отслеживать реализацию намеченных планов. При необходимости, исходя из объективной картины, ситуации на местах, в регионах, конечно, будем принимать и дополнительные решения", - заключил он.