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28.09.2021 18:43
Рубрика: В мире

Власть в Киеве предлагает украинцам покупать тюрьмы вместо квартир

Текст: Юрий Чернов

Правительство Украины в лице министра юстиции обратилось к гражданам страны с призывом покупать тюрьмы вместо квартир. Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинского минюста Денис Малюська, главный ответственный за маркетинговую стратегию распродажи пенитенциарных учреждений на Украине.

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"Говорят, что классические цены на жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на повышении цен - тактика так себе. Если у вас есть деньги, купите лучшую тюрьму!", - обратился Малюська к населению.

Он обратил внимание на то, что его учреждение передало на аукцион три новых лота в ценовой категории от 300 тысяч до 1,5 миллиона долларов. Словно заправский лицитатор, для повышения шансов на выкуп лотов, Малюська снабдил каждый из них комментарием. Например, он по достоинству оценил сохранность корпусов Ковельской колонии в Волынской области, назвав ее состояние как "заезжай и живи". Николаевскую исправительную колонию во Львовской области, чья сохранность, видимо, не такая хорошая, он охарактеризовал как "эконом-вариант для спартанцев". Ну а территорию тюрьмы в Ивано-Франковске он предложил использовать "под гольф клуб".

Распродажи тюрем от команды Зеленского стартовали в этом году. После успешной продажи за 14 миллионов долларов Львовской исправительной колонии последовала неудача - дважды выставлявшийся на торги Ирпенский исправительный центр под Киевом так и не был продан. Согласно заявлениям украинского правительства, вырученные от продаж тюрем деньги частично должны пойти в госбюджет, а частично - на обновление и восстановление оставшихся исправительных учреждений.

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