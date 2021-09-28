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28.09.2021 19:31
Рубрика: В мире

Во втором по величине городе Австрии к власти пришли коммунисты

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Новости о региональных выборах в Европе не часто попадают на страницы мировых СМИ, но бывают исключения. Так случилось с Грацем - вторым по величине городом Австрии и столицей федеральной земли Штирия. Там впервые в истории победу одержала Коммунистическая партия Австрии. Как пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, сразу после объявления результатов мэр города Зигфрид Нагль из Австрийской народной партии, занимавший этот пост целых 18 лет, ушел в отставку "в подавленном состоянии". Его кресло займет 59-летняя член горсовета Эльке Кар, которая получила "красный" партбилет в 1983 году.
Члена Компартии Эльке Кар (справа) хорошо знают многие жители Граца, которые избрали ее мэром. Фото: Elke Kahr / facebook.com Члена Компартии Эльке Кар (справа) хорошо знают многие жители Граца, которые избрали ее мэром. Фото: Elke Kahr / facebook.com
Члена Компартии Эльке Кар (справа) хорошо знают многие жители Граца, которые избрали ее мэром. Фото: Elke Kahr / facebook.com

По данным избиркома, за КПА проголосовали 28,8 процента избирателей, за АНП - 25,9. Третьими пришли "Зеленые" (17,3 процента). В целом коммунисты выиграли в восьми округах из семнадцати. Пользователи соцсетей в шутку переименовали Грац в Ленинграц. Новость прокомментировал даже канцлер Австрии Себастьян Курц, чья правоцентристская партия в Граце проиграла. "Тот факт, что коммунисты смогли победить на выборах, пусть даже региональных, заставляет задуматься", - заявил политик. Так что же на самом деле произошло в Граце? Отчего он так радикально полевел?

Фото: EPA
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Если бы в современном университетском городе, где живет много молодежи и приезжих, выиграли те же "Зеленые", никто бы не удивился. Однако КПА с 1990-х годов "в целом остается за порогом общественного восприятия", отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Разве что знатоки литературы припоминают, что в рядах КПА состояла известная австрийская писательница Эльфрида Елинек. А ведь речь идет об одной из старейших коммунистических партий Европы. Она была основана в 1918 году, выступала соучредителем Коминтерна во главе с Лениным и "альпийским хранилищем заграничных активов Социалистической единой партии Германии". Однако те пламенные времена давно канули в Лету, и в жизни послевоенной Австрии КПА не играла значительной роли - за исключением Граца. Конкретно в этом городе она набирала силу последние два десятка лет, хотя за его пределами этого упорно не замечали. В итоге коммунистам удалось не только завоевать сердца обитателей социального жилья из спальных районов, но даже получить часть голосов "из-за высоких заборов зажиточных вилл", признает FAZ.

Эльке Кар давно и хорошо знакома с жителям Граца. Собственно, она выросла в этом городе, причем в приемной семье слесаря и домохозяйки с пролетарских окраин. При этом окончила бизнес-школу и успела поработать в банке. Еще в 2016 году Кар впервые стала вице-мэром Граца. К тому времени ее партия имела вторую по величине фракцию в городском совете. Во многом популярность коммунистов была личной заслугой предшественника Кар в жилищном департаменте горсовета, ветерана местного отделения КПА Эрнеста Кальтенеггера. Старожилы помнят, как политик лично "разруливал" жилищные проблемы, ездил в трамвае "с народом", отдавал на нужды города излишки зарплаты, превышающие прожиточный минимум. Депутат мог появиться на пороге соседей "с плоскогубцами для труб", чтобы помочь устранить аварию.

Товарищ Кар, которой прежний мэр также поручал неблагодарную работу в проблемном жилищном департаменте, всегда активно участвовала в жизни Граца и лично консультировала горожан. У нее амплуа чиновника, которому можно дозвониться днем и ночью. В "Фейсбуке" у коммунистки более 10 тысяч подписчиков. Журналисты признают,что женщина производит впечатление "дружелюбного и знающего политика". С избирателями она разговаривала не партийными лозунгами, а понятным языком. Например, обещала не отключать электричество тем, кто не в состоянии оплатить счет. Или выделять пособия на похороны. Так старинный средневековый Грац, "словно вдова придворного советника, припал к подолу милой госпожи Кар", пишет FAZ. Эльке Кар и сама признает, что среди ее избирателей на самом деле не так уж много убежденных коммунистов. А рассуждения о "красной крепости", которая якобы выросла в Граце, считает далекими от реальности.

Клуб "красных" мэров

В 2019 году первый в истории мэр-коммунист появился в Турции: 50-летний Фатих Мехмед Мачоглу возглавил Тунждели - центр одноименной провинции в Восточной Анатолии. Он сразу отказался от служебного автомобиля и постановил снести стену своего офиса, чтобы каждый мог наблюдать за его работой. В Ачерре, пригороде Неаполя, появился мэр из рядов Компартии Италии Эспедито Марлетта: в 2004 году он встал на сторону народа в борьбе против строительства мусоросжигательного завода. В конце 2020-го присягу в качестве мэра города Тривандрам - столицы индийского штата Керала - принесла 21-летняя Арья Раджендран. Она избралась от Комунистической (марксистской) партии Индии.

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