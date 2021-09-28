Врач оценила число привитых от коронавируса россиян

Привитых от коронавируса граждан еще слишком мало для появления коллективного иммунитета к заболеванию. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №52 Марьяна Лысенко.

Она подчеркнула, что россияне пока не смогут противостоять распространению инфекции, поэтому спокойной осени у нас не будет.

"Казалось бы, в Москве вакцинированных больше, чем в других регионах, но все равно недостаточно для того, чтобы спокойно пережить этот сезон", - сказала врач.

По словам Лысенко, среди привитых от коронавируса нет тяжелобольных. В редких случаях бывает, что и они заражаются, иногда даже поступают в стационар, но до реанимации дело не доходит.

По данным Минздрава, сегодня хотя бы одним компонентов вакцины против коронавируса привились около 48 млн россиян.