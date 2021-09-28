Врач рассказала, кому опасно пить зеленый чай

Несмотря на массу полезных свойств, для некоторых людей употребление зеленого чая может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

По ее словам, отказаться от этого напитка в больших количествах стоит беременным женщинам. Дело в том, что зеленый чай содержит кофеин и препятствует усвоению фолиевой кислоты. По этой же причине его вредно употреблять при глаукоме и гипертонии, добавила врач.

Кроме того, пить чай не рекомендуется людям, страдающим от язвы или болезней двенадцатиперстной кишки. "Танин влияет на уровень железа в организме, а также негативно сказывается на усвояемости кальция и магния", - объяснила Фус.

Тем, у кого нет особых противопоказаний, специалист посоветовала покупать листовой, а не пакетированный чай, напомнив, что ежедневной нормой является три-четыре чашки в день.