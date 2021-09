Ученые предложили пересмотреть время полезного пребывания на солнце

Современные рекомендации пребывания человека на солнце без вреда для здоровья могут быть неверными. К такому выводу пришла группа ученых из Англии и Дании, проведя ряд экспериментов.

Результаты их исследование опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences. Специалисты задались вопросом, как соблюсти баланс между выработкой витамина D и повреждением кожи. До сих пор считалось, что оптимальное время пребывания на солнце от 15 минут до получаса между 11 и 15 часами дня.

Как известно, для оценки ультрафиолетового излучения в медицине применяют единицу измерения SED - стандартная эритемная доза. Она равна дозе в 100 джоулей на квадратный метр поверхности кожи. Для расчета индивидуальной реакции на солнечное излучение используют MED - минимальная эритемная доза.

Ученые из Англии и Дании во главе с Петером Филипсеном из больницы университета Копенгагена решили проверить, совпадают ли показатели синтеза витамина D при одинаковой SED от разных ультрафиолетовых ламп. Участники эксперимента были облучены разными аппаратами, получив дозу в два SED. Перед этим у них взяли анализ крови, который определил уровень синтеза витамина, а затем снова измерили его концентрацию после каждого сеанса.

Оказалось, что при одинаковой облучающей дозе вырабатывается разное количество витамина D в зависимости от используемого аппарата. Поэтому авторы работы решили, что SED нельзя использовать для предсказания синтеза витамина D, ведь разные ультрафиолетовые источники неодинаково влияют на его выработку.

Как считают ученые, известные рекомендации по оптимальному пребыванию на солнце могут не соответствовать истине, их нужно пересмотреть после дополнительной проверки.