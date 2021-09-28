Выписки из истории болезни врачам будут больше не нужны

Пациенты смогут хранить на портале госуслуг в личном кабинете "Моё здоровье" свои медицинские документы и предоставлять врачам к ним доступ. Об этом рассказал директор департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава Вадим Ваньков на II Форуме пациент-ориентированных инноваций "Пациентское сообщество за новую медицину".

Он пояснил, что в ближайшее время сервис будет запущен.

"Пациентам больше не придется носить с собой диски и выписки о результатах обследований. Можно будет просто предоставить доступ к этой информации любому специалисту в любой клинике - частной или государственной", - пояснил Ваньков.

В личный кабинет на госуслугах можно будет добавлять новые документы, там же будет храниться электронная медицинская карта пациента. Это значит, что любой врач сможет ознакомиться сразу со всей историей болезни человека, и для него не придется запрашивать выписок из медицинской карты в поликлинике. При этом доступ к своим документам сможет открыть только сам пациент.

К тому же всегда можно будет отследить, кто их посмотрел, какой специалист и из какого лечебного учреждения. Система будет вести учет посещений и хранить их историю.