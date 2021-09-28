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Вышел трейлер "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона

Новости
    28.09.2021, 11:03
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале кинокомпании MGM представлен трейлер "Лакричной пиццы" (Licorice Pizza), новой картины Пола Томаса Андерсона (стоит ли напоминать, что практически каждый фильм режиссера становится событием?).

Фото: youtube.com/ National Geographic
Трейлер: Уилл Смит познает мир в проекте Даррена Аронофски

Андерсон ("Нефть", "Магнолия", "Ночи в стиле буги") - постановщик, сценарист и продюсер.

В ролях: Брэдли Купер, Бен Стиллер, Шон Пенн, Скайлер Гизондо ("Доктор Хаус", "Диета из Санта-Клариты"), Майя Рудольф ("В лучшем мире", "Гаттака"), Эмма Дюмон ("Милые обманщицы"), Том Уэйтс, Мэри Элизабет Эллис ("В Филадельфии всегда солнечно"), Джон Си Райли, Кристофер Уокен.

Действие режиссер развернул в США в 70-х годах, выставив по центру подростка Гэри Валентайна (его сыграл дебютант Купер Хоффман, сын Филипа Сеймура Хоффмана и художника по костюмам Мими О'Доннелл), который мечтает о славе, находит свою первую любовь и всякое такое. 

В ограниченный прокат в Америке картина выходит в конце ноября. По российской дате информации еще нет.

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