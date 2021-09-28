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28.09.2021 20:23
Рубрика: В мире

YouTube запретил сомневаться в честности или итогах выборов в США

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Видеосервис YouTube объявил вне закона любой контент, который ставил бы под сомнение честность голосования или итоги президентских выборов в США. Запрет также распространяется и на материалы о состоявшихся в Германии парламентских выборах. А вот на выборы в других странах - нет.
Фото: Wong Maye-E/AP Фото: Wong Maye-E/AP
Фото: Wong Maye-E/AP

В последней версии условий использования сервиса в разделе "Правила в отношении ложной информации о выборах" поясняется, что в YouTube недопустимы "материалы, препятствующие демократическим процессам". К ним относится "контент, ставящий под сомнение исход выборов".

Фото: Иван Егоров/РГ
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В частности, это "материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты". В правилах уточняется, что такой контент недопустим в отношении "всех прошедших президентских выборов в США", а также "парламентских выборов 2021 года в Германии".

Приведены несколько примеров того, что именно считается "ложными утверждениями". Например, это попытки убедить пользователей в том, что "на выборах в США 2020 года кандидат в президенты одержал победу в том или ином колеблющемся штате только из-за неполадок в работе машин для подсчета голосов". Также под запретом контент о том, что кандидат в президенты США "набрал необходимое количество голосов в каком-либо штате за счет фальшивых бюллетеней".

Напомним, что выборы президента США, состоявшиеся 3 ноября 2020 года, сопровождались острым внутриполитическим кризисом. Занимавший должность президента Дональд Трамп и часть его сторонников отказались сразу признавать их результаты, указывая на странности при подсчете голосов в ключевых колеблющихся штатах. Кульминацией кризиса стали масштабные беспорядки 6 января, в том числе внутри здания Капитолия в Вашингтоне.

После этого Twitter, YouTube и другие крупные платформы заблокировали аккаунты Дональда Трампа, что вызвало вопросы за рубежом, в том числе в Европе. В самих США также разгорелась дискуссия о модерации соцсетей. Республиканцы считают, что IT-гиганты затыкают им рот, поскольку по большей части поддерживают повестку демократов и заносят в раздел фейков именно взгляды консервативных американцев.

Прямая речь

Андрей Климов, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ:

Если речь идет в принципе о фактах, когда YouTube блокирует размещение неких сомнений по поводу, допустим, американских выборов или немецких, то это достаточно любопытная тема. И мы собирались ее рассмотреть с участием экспертов в рамках "круглого стола", посвященного роли и значению разного роди цифровых технологий и платформ во всех этих вопросах, выборных и связанных с внутриполитическими процессами суверенных государств.

Эти вопросы, кстати, не так просты, как может показаться на первый взгляд. Но то, что прецедент создан - а он создан - говорит о многом. Когда мы готовили закон об иностранных агентах, мы опирались на практику США, где она прошла более 80 лет. Такого рода события не могут быть нами не замеченными. Будем исследовать этот вопрос и с точки зрения российской конституции, и нашего законодательства, и организационно-технической стороны дела.

В данном случае это не было решение правительства США или американского конгресса. Конкретная американская компания приняла это решение внутри себя. Кто на них повлиял, я не знаю. Если какая-то наша коммерческая компания примет аналогичное решение, это ее право. Другое дело - как следует это регулировать в нашем законе. Над этим мы сейчас размышляем.

Главная проблема заключается вот в чем: в мире нет, к сожалению, общепринятых норм, которые бы имели юридическую силу, своеобразной конвенции в такой новой отрасли как информационно-компьютерные технологии. У нас есть резолюция Генассамблеи ООН №2131, но она была принята аж в декабре 1965 года, когда еще никаких Google и Apple и в помине не было и цифровые технологии не занимали такого места в мире. Сегодня они играют очень серьезную роль, это трудно отрицать, поэтому, мне кажется, такого рода конвенция напрашивается, поскольку урегулировать все проблемы только в рамках нашего законодательства было бы очень сложно.

Подготовила Галина Мисливская

В мире США В мире Европа Германия Компании Информационные технологии YouTube

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