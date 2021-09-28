За пять лет экспорт российского шоколада удвоился

Экспорт шоколадных кондитерских изделий из России впервые в истории превысил 300 тыс. тонн. Треть всего производимого шоколада в прошлом году мы отправили за рубеж. В этом году рост продолжился - мы имеем все шансы обойти Швейцарию по объемам экспорта.

Уже сейчас Россия является лидером по поставкам шоколадных изделий в Китай. За последние пять лет экспорт в КНР вырос почти в 10 раз: с 7 тыс. тонн в 2015 году до 64 тыс. тонн в 2020 году, отмечают в федеральном центре "Агроэкспорт" при минсельхозе.

При этом пользуется популярностью продукция не только крупных фабрик. Например, "Шоколадная магия" из Перми через Центр поддержки экспорта в этом году смогла выйти на крупную китайскую электронную платформу Epinduo. Свои конфеты фабрика заворачивает в специальный "купол" с декоративной лентой. На той же площадке продает свою продукцию орловский производитель ремесленного шоколада - мценская фабрика "Добро". Шоколад с медом темперируется вручную. Производство небольшое - всего шестеро шоколатье и мастер производства.

Хотя Россия уже поставляет кондитерские изделия в 94 страны, потенциал зарубежных рынков далеко не исчерпан, считает исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД" Вячеслав Лашманкин. По оценке "АСКОНД", с продукции российских кондитеров, направленной на экспорт с сентября 2020 по сентябрь 2021 года в бюджеты всех уровней было перечислено более 12 млрд рублей (на 15% больше, чем за тот же период 2020 года). В ряде регионов кондитерские предприятия входят в число крупнейших налогоплательщиков. В производстве кондитерских изделий трудится почти 68 тыс. россиян.

Экспортерам помогают финансовые и нефинансовые меры поддержки нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Например, онлайн-бизнес-миссии и встречи, помощь в участии в выставках, помощь в поиске потенциальных покупателей и многое другое. Чтобы воспользоваться ими, компании могут обратиться в минсельхоз и федеральный центр "Агроэкспорт".