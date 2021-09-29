30 сентября в прокат выйдет документальный фильм о Сергее Бондарчуке

Наступило время новых документальных лент о наших кинематографистах. Причем таких, которых они давно были достойны. Снимаются такие картины по-другому - и с применением новых умений и технологий, и с другим отношением к тем, о ком речь.

Документальным фильмом об Алексее Балабанове и Сергее Бодрове-младшем открылся "Кинотавр" - такой давно было пора снять. На закрытии кинофестиваля говорили о том, что неплохо бы снять документальное кино и о самом "Кинотавре", и можно быть уверенными - оно последует. А в это время в Москве прошла премьера нового документального фильма об Алле Демидовой - читайте о нем ниже. Но и это еще не все.

30 сентября в прокат выходит фильм о Сергее Бондарчуке "Бондарчук. Battle": первый неигровой проект Art Pictures Studio, сделанный к его столетию, которое отмечалось в прошлом году. Но поскольку фильм - новое слово в нашем кинематографе, производство немного затянулось. При этом выпускают фильм в кинотеатры все равно в первый "прокатный" день после дня рождения Сергея Федоровича - он родился 25 сентября.

Авторы этой картины Антон Желнов и Денис Катаев провели интервью в Великобритании, США, Франции, Италии и Румынии, общались с коллегами Сергея Бондарчука и с кинематографистами, на которых оказало влияние его творчество. Андрей Кончаловский и Никита Михалков, Катарина Кубрик и Марта Де Лаурентис, Клод Лелуш и Жоэль Шапрон - все эти герои рассказывают о своем Сергее Бондарчуке. Режиссер ленты - Илья Белов, а сын Сергея Бондарчука Федор - продюсер проекта.

Новый фильм - не традиционное описание жизни известного режиссера и не байопик, приуроченный к дате. Создатели картины фокусируются на периоде в истории мирового кино - послевоенной "оттепельной" эйфории и времени больших надежд, ключевым героем которых и стал автор "Войны и мира". Каким был этот человек и кинематографист, снимавший и камерные драмы, и мегаломанские батальные проекты? И как ему, лауреату множества премий СССР, удалось стать фигурой мирового значения и связующим звеном между сверхдержавами в эпоху "холодной войны"?

Авторы картины о Бондарчуке считают, что их задачей было "смахнуть пыль с барельефа" и показать реального человека. Фото: Art Pictures Studio

Желнов и Катаев считают, что их задачей было "смахнуть пыль с мраморного барельефа, в который по понятным причинам за сто лет превратилась фигура Сергея Федоровича. Мы хотим показать великого советского режиссера-монументалиста, лауреата Ленинской и Сталинской премий, преимущественно живым и азартным человеком мира, который по-настоящему стал своим среди "чужих" в самую напряженную эпоху международных отношений". Авторы признаются, что Бондарчук одинаково органично смотрелся как на съемочной площадке, управляя полками, так и на Голливудских холмах среди мировых знаменитостей. "Мы хотим освежить взгляд на него, посмотреть на нашего главного кинохудожника-баталиста XX века со стороны, под другим углом, по ту сторону "железного занавеса". Он смог в нужный момент предложить миру невиданный гран-спектакль, подлинное великое зрелище, подарил мечту, в которой мир так нуждался после череды мировых войн. Таков был его личный баттл, его вызов времени", - говорят они.

Фильм Сергея Бондарчука "Война и мир" внесен в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в его съемках принимало участие самое большое число киностатистов - 120 тысяч человек. Фото: Art Pictures Studio

Прямая речь

Федор Бондарчук, продюсер:

"Отца всегда волновал масштаб человеческого сознания, полет мысли, вся эта бесконечность, так хорошо описанная Львом Толстым. И сам он мыслил, снимал все на глобальном уровне: брался за великую литературу, создавал беспрецедентные по своим условиям кинопроекты, не признавал границ - ни географических, ни ментальных. А в центре созданного им огромного мира, в фокусе любой битвы при этом всегда оставался человек - герой со своей огромной вселенной".

Фильм "Андрей Болконский" из цикла "Война и мир" в 1966 году посмотрели 58 млн зрителей. В 1969 году картина получила "Оскар". Фото: Art Pictures Studio

Дата

Фильм про смелость

Новый документальный фильм лауреата премий "Ника" и "Золотой орел" Любови Аркус "Кто тебя победил никто" выходит к юбилею Аллы Демидовой, который актриса будет отмечать 29 сентября. Это творческое высказывание о судьбе неординарной актрисы, ставшей символом творческой независимости. Продюсер фильма - Константин Эрнст. Зрители увидят ленту уже на следующей неделе на Первом канале, 9 октября в 21.20.

Алла Демидова:

"Я благодарю Константина Эрнста и Любу Аркус. Но, вы знаете, в этом фильме вместо меня могла бы быть любая другая актриса. Наше время, то, которое началось в 60-е, дало очень много хороших людей, хороших имен, личностей. Мне повезло, что я прошла лучших театральных режиссеров и, пожалуй, лучших кинорежиссеров того времени. При этом фильм - не только про успех, и я к этому отношусь с пониманием. На мой взгляд, критик - сверху, а актер - снизу. Критик смотрит на результат и ставит оценки, а актер чаще как ребенок, не знающий, куда идти. Актер больше про поиск в темноте и интуицию. Зритель из картины узнает о пути актрисы и человека через время, в котором можно было легко заблудиться. Для меня он, помимо всего прочего, про смелость".