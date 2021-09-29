Банки начинают требовать долги с умерших людей

Опасная тенденция: банки начали требовать возврата кредитов с умерших людей, несмотря на то, что страховка гарантировала людям спокойствие после смерти.

По мнению экспертов, причина бед наследников (а отвечать по искам приходится им) в новой практике: банки стали создавать дочерние страховые компании. То есть одной рукой банкиры выдают кредит, а другой - как бы отдельной - страхуют риски. В результате в горький час для клиента банкир начинает чувствовать себя обманутым: почему у него убывает в каком-то из карманов?

Когда полис выдала дочерняя страховая фирма, получается, что банк вроде как платит сам себе. А платить должны другие, в этом и суть профессии банкира.

Отсюда и появляется жгучее желание возместить потери за счет наследников.

Неудивительно, что в расстройстве чувств банкиры могут подать иски и напрямую к покойным, что, кстати, запрещено законом. Именно так поступил некий известный банк, чье имя у всех на устах, с жившей в Москве Светланой Колосковой.

В июле 2017 года она взяла кредит на общую сумму сто пятьдесят тысяч рублей. В декабре 2018 года случилось несчастье: женщина умерла. А ее через какое-то время вызвали в суд.

Правда, прежде чем потревожить иском дух покойной, банк потревожил наследников. В сентябре прошлого года банкиры прислали официальное требование одной из наследниц: вернуть более 90 тысяч рублей. В эту сумму вошли остаток долга, а также набежавшие после смерти человека проценты.

Более того, банкиры и после направления претензий продолжали начислять проценты на мертвую должницу, о чем прямо написали в своей бумаге. Мол, пока вы, граждане наследники, дойдете до кассы, сумма долга может вырасти. Будьте готовы и возьмите с собой денег побольше.

То, что смерть списывает далеко не все долги, и наследникам подчас приходится отвечать за того, кто ушел, никакая не новость. Таковы правила.

В данном случае вопрос только в том, что пошло не так? Застрахованный банковский долг как раз должен уходить в небытие вместе с человеком. Почему не ушел?

Достаточно посмотреть в щедрые пронзительные глаза банкиров, чтобы понять, насколько этот вопрос - риторический.

После того как наследники по необъяснимым с точки зрения банка причинам отказались платить, и был подан иск к покойной. Строго говоря, суды вообще не должны принимать такие иски. Однако Щербинский районный суд Москвы принял.

"По моему ходатайству я была привлечена в качестве третьего лица к делу, - рассказывает одна из наследниц. - Также мною были приобщены к материалам дела свидетельство о смерти мамы и решение суда о выплате страхового возмещения. Мое ходатайство о прекращении производства по делу в связи со смертью ответчика за два года до начала судебного разбирательства, о чем истцу известно, было отклонено судом и назначено судебное заседание на 6 июля 2021 года (день рождения одного из наследников)".

Правда, позже банк все-таки переписал требования, оставив в числе ответчиков только живых. Теперь хотя бы не придется присылать повестки на кладбище. Здравый смысл одержал промежуточную победу. Но обольщаться не стоит: у него серьезные и стойкие противники.

Цифра: 90 тысяч рублей решили взыскать банкиры с умершей женщины. Часть долга - проценты, набежавшие после ее смерти. И они продолжают расти.

Наследники уже обращались в другой суд, который, рассмотрев дело, обязал страховую компанию выполнить свои обязательства и закрыть кредит. Не помогло.

Дело не в конкретном деле: эксперты видят в нем опасную систему. Гражданам надо быть осторожными и лучше не страховать кредиты в дочерних банковских структурах.

Компетентно

Юлия Рамзенкова, член Ассоциации юристов России:

Могут ли банки навязать оформление страховки в дочерней страховой компании при выдаче кредита?

Они только так и делают. В редких случаях имеется пул страховых компаний, с которыми банки аналогично заключают партнерский договор с отчислением агентского вознаграждения, но в основном все строится по принципу финансовой группы. Причем такую страховку формально можно расценить как мошенничество, так как, следуя практике, в 90 процентах случаев страховая компания не выплачивает компенсации. То есть у банков при создании своих дочерних компаний напрямую имеется умысел получить денежные средства, заведомо зная, что выплачивать они не будут.

Что делать, если банки навязывают оформление страховки в дочерней компании?

Можно в течение пяти дней после того, как взяли кредит и заключили договор страхования, пойти расторгнуть последний и получить обратно свои деньги за страховку. Дело в том, что законодательно предусмотрена возможность отказаться без ущерба для себя от договоренностей, которые вы, тщательно все взвесив, посчитали невыгодными. Но после того как пять дней истекли, надеяться, по сути, уже не на что. Ведь вы сами приняли решение о кредите со страховкой, пусть и навязанной вам банком. Отсудить в этом случае вряд ли что-то удастся, хотя, по сути, вам и продали продукт, который вам не нужен. Кроме того, банки теперь вносят в договор пункт, из которого следует, что они оставляют за собой право поднять процент по кредиту, если клиент расторг договор страхования еще до срока выплаты долга.

Если страховая компания не выполняет своих обязательств, какую ответственность она может понести в рамках закона о защите прав потребителей? Можно ли с нее взыскать штраф и компенсацию морального вреда?

Да, вполне, но этот вопрос остается на усмотрение суда. Решение будет приниматься в зависимости от обстоятельств конкретного дела.

Практика

Взыскать долг можно с помощью нотариуса

В Федеральной нотариальной палате сообщили, что россияне стали намного чаще оформлять у нотариусов договоры займа. Проще говоря - давать в долг под бумагу с печатью. Хорошим тоном становится не просто стрельнуть до получки, но прийти к нотариусу и официально оформить свои финансовые отношения.

Как подчеркивают эксперты, один из важных плюсов нотариальной формы в этом случае - возможность вернуть долг без суда, посредством исполнительной надписи нотариуса. Если должник не платит, достаточно прийти к нотариусу, получить исполнительную надпись на договор, и с этим документом можно идти к приставам. Или, если известен банк, где у должника счет, можно обратиться сразу туда.

За истекший период этого года за исполнительной надписью нотариуса в стране обратились почти 67,5 тысячи раз, что в полтора раза превышает показатель 2020 года за аналогичный период.

"На сегодняшний день исполнительная надпись служит эффективным и, что важно, правомерным и щадящим инструментом взыскания долговых средств, - рассказывают в ФНП. - Прежде чем совершить исполнительную надпись, нотариус помимо договора, на основании которого возникла задолженность, и бумаги с расчетом суммы долга обязан запросить у заявителя подтверждение фактического перечисления денег заемщику или иные основания возникновения долга. Это позволяет пресекать попытки мошенничества на основе притворных сделок".

Если же сделка реальная, исполнительная надпись позволяет решить вопрос взыскания максимально быстро и с минимальными издержками.

Подготовил Владислав Куликов