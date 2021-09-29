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29.09.2021 07:12
Рубрика: Экономика

Банки усилят контроль за пополнением карт через банкоматы

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Неделя № 223(8574)
ЦБ предложил усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. Об этом сообщило РБК. Эксперты, опрошенные "РГ" - Неделей, поддержали решение регулятора, назвав его логичным. По их словам, мошеннические схемы с обналичиванием через банкоматы распространены, а у кредитных организаций есть возможность детектировать такие операции.
ЦБ подготовил усиление мер безопасности в сегменте банкоматов и терминалов с функцией приема наличных. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС ЦБ подготовил усиление мер безопасности в сегменте банкоматов и терминалов с функцией приема наличных. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
ЦБ подготовил усиление мер безопасности в сегменте банкоматов и терминалов с функцией приема наличных. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Как сообщает РБК, представитель ЦБ отметил, что антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя. Усиление внимания необходимо в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие граждан на внесение средств на счета мошенников через банкоматы, в том числе с функцией приема наличных, уточнили в ЦБ.

Фото: РИА Новости
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий. По данным ЦБ, по сравнению с первым кварталом 2021 года число операций без согласия клиента увеличилось на 23% до 237 971 во втором квартале этого года. При этом мошенники похитили у россиян на 38% больше средств - 3,013 млрд рублей. 7,4% от этого объема было возвращено пострадавшим, что на 5,4 п.п. меньше, чем в первом квартале.

По словам руководителя CERT-GIB Александра Калинина, схема вывода похищенных средств непосредственно на счет мошенника через зачисление наличных через банкомат - одна из распространенных.

Управляющий RTM Group Евгений Царев назвал решение регулятора логичным: регулятор видит определенные риски: неизвестно откуда взявшиеся деньги (возможно, добытые преступным путем) поступают на счет. Это могут быть и незаконные доходы, и средства, используемые для совершения террористических акций, да много что еще.

Руководитель группы защиты ИТ-инфраструктуры "Газинформсервиса" Сергей Полунин уточнил, что у банков есть возможности усилить контроль.

"Например, довольно легко отслеживаются повторяющиеся операции на одинаковые суммы или пополнение одних и тех же карт по определенному расписанию, - уточнил Полунин. - Банки уже сейчас могут детектировать такое поведение и считывать как попытки обналичивания средств. Беспокойство, как обычно, вызывает, как будут применяться новые методы и не пострадают ли легитимные пользователи".

Остается ждать реализации меры на практике.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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