Чем грозит канарский вулкан Западной Европе

Вулкан на острове Пальма извергается уже несколько дней. По оценкам специалистов, лава покрыла уже сотни гектаров земли, уничтожила много зданий, большинство из них - жилые дома. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.

Специалисты с тревогой ждут момента, когда лава достигнет воды. Власти Канарских островов призвали местных жителей оставаться дома с закрытыми окнами и дверями до тех пор, пока ситуация не будет оценена.

Чем же может грозить попадание в океан лавы температурой около 1000 градусов Цельсия ? Высказываются опасения, что при такой встрече ее с водой могут произойти "паровые взрывы" и даже выбросы токсичных газов.

- Подобные явления хорошо известны, - сказал корреспонденту "РГ" профессор МГУ Николай Короновский. - Например, на Гавайях такие извержения происходят периодически. При попадании лавы в океан вода начинает "выкипать", поднимаясь вверх столбом пара. Его высота может достигать несколько десятков метров. Понятно, что человеку надо держаться подальше. Что касается выделения вредных газов? Конечно, какие-то газы может и выделятся, но ничего токсичного, что может нанести людям серьезный вред, ожидать не стоит.

Попавшая в воду лава быстро остывает, образуя структуры разной формы, часто это растрескавшиеся шары диаметром около метра. Они могут формировать дно океана, а при тектонических сдвигах оказаться на поверхности. По словам Короновского, эти причудливые образования можно увидеть в самых разных регионах Земли, где вулканы оставили свои следы. По оценкам экспертов, вулкан может нанести ущерб в 400 миллионов евро.

В обсуждение ситуации включился телеведущий Анатолий Вассерман. В одном из СМИ он заявил, что извержение вулкана на острове Пальма может нести угрозу для Западной Европы. Он сослался на мнение "некоторых сейсмологов, которые открытым текстом говорят об угрозе всей Западной Европе из-за выбросов большого количества двуокиси серы".

Здесь надо напомнить, что существуют разные варианты извержений вулканов. При так называемой эсплозии происходит мощный взрыв, огромное количество пепла и газов, в том числе и двуокиси серы выбрасывается в атмосферу, переносится на тысячи километров, приводит к самым разным катаклизмам. Даже изменениям климата. При эффузии вулкана картина иная. В этом случае взрыва не происходит, лава изливается из вулкана, ее потоки покрывают окрестности, нередко на многие километры.

При попадании лавы в океан вода начинает "выкипать", поднимаясь вверх столбом пара на десятки метров

По словам профессора Короновского, информация, которая поступает с острова Пальма, говорит о том, что происходит именно эффузионное извержение. То есть даже если соединения серы поступают в атмосферу, они не выбрасываются на большие высоты и не распространяются на большие расстояния. Важно отметить, что хотя извержение продолжается более недели, никаких тревожных сообщений о больших выбросах из вулкана соединений серы местные власти не давали. Во всяком случае, на данный момент.