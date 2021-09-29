Что скажется на росте рубля сильнее, чем 100 долларов за баррель

Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов за баррель впервые почти за три года. Многие из ведущих мировых фондов прогнозируют, что цены вполне могут подтянуться к 100 долларам за баррель.

Специально для "Российской газеты" шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев оценил влияние дорожающей нефти на рубль и рассказал, что еще может заставить расти быстрее российскую валюту:

- Увидеть вскоре такие цены на нефтяном рынке не проблема. В конце концов, черное золото уже стоило дороже 100 долларов до 2013-2014 годов.

Сколько бы ни стоила нефть - хоть 90, хоть 100 долларов - поток денег в Россию направляется по большей части через два канала. Первый - голубые фишки на Мосбирже. Их поведение зависит больше не от нефти, а от уровня и направления движения в конкретный день недели индекса S&P 500 в Америке. Второй канал - долговые бумаги России (ОФЗ). Однако выпускающий их Минфин вовсе не торопится увеличивать предложение.

Соответственно, не сильно меняется при движениях нефтяных цен и доля денег, которую оффшорные дочки российских компаний или непосредственно иностранные фонды будут готовы выделять для инвестиций в Россию.

Возможно, при котировках нефти под 100 долларов за баррель наш валютный рынок осмелеет. И решится на тест чуть ниже 70 рублей за доллар. Но высоки шансы, что движение курса вниз даже при этой потрясающе благоприятной конъюнктуре мировых цен в итоге заглохнет на ближайших отметках в районе 67,5-69 рублей за доллар. И не пойдет глубже. Зато при любом откате нефти от новых пиков на 5-10 долларов вниз котировки американской валюты просто вернутся в прежний свой летний диапазон от 73 до 75 рублей.

Что кроме дорогой нефти может ускорить рост рубля

В этом году Россия с завидной регулярностью получает дополнительные валютные доходы от экспорта не только нефти, но и металлов, удобрений, химической и сельскохозяйственной продукции.

Можно сказать, что и валютный рынок России, и обе наши главные фондовые биржи, Мосбиржа и Санкт-Петербургская биржа, вполне успешно справляются с притоком внешнего капитала. Да и наши собственные банки плюс миллионы частных инвесторов, включая новичков, активно докладывают имеющиеся свободные средства в голубые фишки. Все эти излишки можно было бы пустить обратно в экономику. Вложение действительно масштабных сумм на инвестиционные стимулы для несырьевого бизнеса объективно дали бы стимул рублю для роста.

Что ждет рубль в ближайшие дни

Курс доллара, который еще с утра во вторник, 28 сентября, опускался во второй раз за сентябрь ниже 72,5 рубля, постепенно всплыл на поверхность. А вечером приблизился вплотную к 73 рублям. И утром в среду, 29 сентября, имеет шансы открыть торги выше.

Однако даже на дне биржевого обвала 20 сентября пара доллар/рубль так и не смогла подняться выше 73,60. Так что давление на рубль среднесрочно пока ограничено разумными пределами. Но при этом влияние колебаний бирж Нью-Йорка на динамику российских бирж и рубля намного сильнее, чем вклад нефтяных котировок. Что нетрудно увидеть на простом примере.

В первой половине сентября цена марки Brent существовала тихо в коридоре 71-74 доллара за баррель. Зато фондовые биржи Америки, да и Европы, уверенно росли как на дрожжах. И рубль чувствовал себя куда увереннее, чем сейчас, когда нефть в моменте успела перевалить за 80 долларов. Столь дорогая нефть не очень впечатлила рубль. Но стоило пойти вниз биржевым индексам Америки, как рубль начал планомерно терять в стоимости.

Фондовые биржи Америки снижались при появлении новых сомнений относительно способности платить по долгам китайского застройщика Evergrande. И на фоне тревог, не окажутся ли слишком высоки данные по инфляции в США в ближайшую пятницу.

В итоге пару доллар/рубль прибьет к концу недели ветрами с фондовых бирж Америки либо в район 72 рублей, если S&P 500 успеет основательно вернуться к росту. Либо в район 73,5-74 рублей, если еще один виток коррекции на Уолл-Стрит так и останется неотыгранным до конца недели.