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29.09.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Что скажется на росте рубля сильнее, чем 100 долларов за баррель

Текст: Георгий Панин
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов за баррель впервые почти за три года. Многие из ведущих мировых фондов прогнозируют, что цены вполне могут подтянуться к 100 долларам за баррель.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев оценил влияние дорожающей нефти на рубль и рассказал, что еще может заставить расти быстрее российскую валюту:

Фото: istock
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- Увидеть вскоре такие цены на нефтяном рынке не проблема. В конце концов, черное золото уже стоило дороже 100 долларов до 2013-2014 годов.

Сколько бы ни стоила нефть - хоть 90, хоть 100 долларов - поток денег в Россию направляется по большей части через два канала. Первый - голубые фишки на Мосбирже. Их поведение зависит больше не от нефти, а от уровня и направления движения в конкретный день недели индекса S&P 500 в Америке. Второй канал - долговые бумаги России (ОФЗ). Однако выпускающий их Минфин вовсе не торопится увеличивать предложение.

Соответственно, не сильно меняется при движениях нефтяных цен и доля денег, которую оффшорные дочки российских компаний или непосредственно иностранные фонды будут готовы выделять для инвестиций в Россию.

Возможно, при котировках нефти под 100 долларов за баррель наш валютный рынок осмелеет. И решится на тест чуть ниже 70 рублей за доллар. Но высоки шансы, что движение курса вниз даже при этой потрясающе благоприятной конъюнктуре мировых цен в итоге заглохнет на ближайших отметках в районе 67,5-69 рублей за доллар. И не пойдет глубже. Зато при любом откате нефти от новых пиков на 5-10 долларов вниз котировки американской валюты просто вернутся в прежний свой летний диапазон от 73 до 75 рублей.

Что кроме дорогой нефти может ускорить рост рубля

В этом году Россия с завидной регулярностью получает дополнительные валютные доходы от экспорта не только нефти, но и металлов, удобрений, химической и сельскохозяйственной продукции.

Фото: istock
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Можно сказать, что и валютный рынок России, и обе наши главные фондовые биржи, Мосбиржа и Санкт-Петербургская биржа, вполне успешно справляются с притоком внешнего капитала. Да и наши собственные банки плюс миллионы частных инвесторов, включая новичков, активно докладывают имеющиеся свободные средства в голубые фишки. Все эти излишки можно было бы пустить обратно в экономику. Вложение действительно масштабных сумм на инвестиционные стимулы для несырьевого бизнеса объективно дали бы стимул рублю для роста.

Что ждет рубль в ближайшие дни

Курс доллара, который еще с утра во вторник, 28 сентября, опускался во второй раз за сентябрь ниже 72,5 рубля, постепенно всплыл на поверхность. А вечером приблизился вплотную к 73 рублям. И утром в среду, 29 сентября, имеет шансы открыть торги выше.

Однако даже на дне биржевого обвала 20 сентября пара доллар/рубль так и не смогла подняться выше 73,60. Так что давление на рубль среднесрочно пока ограничено разумными пределами. Но при этом влияние колебаний бирж Нью-Йорка на динамику российских бирж и рубля намного сильнее, чем вклад нефтяных котировок. Что нетрудно увидеть на простом примере.

Фото: iStock
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В первой половине сентября цена марки Brent существовала тихо в коридоре 71-74 доллара за баррель. Зато фондовые биржи Америки, да и Европы, уверенно росли как на дрожжах. И рубль чувствовал себя куда увереннее, чем сейчас, когда нефть в моменте успела перевалить за 80 долларов. Столь дорогая нефть не очень впечатлила рубль. Но стоило пойти вниз биржевым индексам Америки, как рубль начал планомерно терять в стоимости.

Фондовые биржи Америки снижались при появлении новых сомнений относительно способности платить по долгам китайского застройщика Evergrande. И на фоне тревог, не окажутся ли слишком высоки данные по инфляции в США в ближайшую пятницу.

В итоге пару доллар/рубль прибьет к концу недели ветрами с фондовых бирж Америки либо в район 72 рублей, если S&P 500 успеет основательно вернуться к росту. Либо в район 73,5-74 рублей, если еще один виток коррекции на Уолл-Стрит так и останется неотыгранным до конца недели.

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