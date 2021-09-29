Финансист дал советы новичкам на фондовом рынке

На фоне низкой доходности банковских депозитов многие переориентируются на рынок ценных бумаг, поскольку такие вложения кажутся более выгодными. Глава федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон рассказал, как снизить риск потери средств на фондовом рынке.

Прежде всего, нужно заключить договор с брокером - покупать и продавать бумаги на рынке могут только компании, имеющие специальную лицензию. Лучше всего выбирать организацию, которая работает давно и хорошо себя зарекомендовала. Список аккредитованных организаций можно найти на сайте Мосбиржи.

За свои услуги брокеры берут комиссию - как правило, это около 0,1% с каждой сделки. Как предупредил Берзон, за дополнительные услуги, например аналитические обзоры фондового рынка, придется доплатить. "Впрочем, это незначительные суммы - в районе 0,12%", - заявил специалист агентству "Прайм".

В начале сотрудничества брокер опрашивает клиента и составляет так называемый риск-профиль. Берзон советует тем, кто не хочет рисковать, вкладывать средства в облигации. Акции могут принести более высокую прибыль, но и риск потерять деньги возрастает.