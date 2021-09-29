В Японии выбрали нового председателя правящей партии

В борьбе за должность руководителя "партии власти" также принял участие Таро Коно, который в нынешнем правительстве отвечает за вопросы вакцинации населения, а в прежние годы управлял внешнеполитическим и оборонным ведомствами. Несмотря на популярность среди рядовых членов партии и жителей архипелага, он уступил Кисиде во втором туре.

Кроме того, конкуренцию японским политикам составили две женщины - Санаэ Такаити, которая за время своей карьеры неоднократно занимала министерские посты, и заместитель генерального секретаря ЛДП Сэйко Нода. Японки вышли из гонки еще в первом туре.

Глава правящей партии в Японии, по сути, автоматически становится премьер-министром страны. Официально Фумио Кисида будет утвержден парламентом на этом посту 4 октября.